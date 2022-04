Terelu Campos ha querido reconocer el gran trabajo de Joaquín Prat. Lo cierto es que el presentador de 'El Programa de Ana Rosa' ha mantenido un fuerte enfrentamiento con Rocío Flores durante el programa comentando la actualidad de la familia Flores. La exclusiva de la revista 'Semana' sobre Olga Moreno ha salpicado por todas partes.

Mucho ha dado que hablar en los últimos días el triángulo amoroso entre Antonio David, su esposa y Marta Riesco. Y muchos personajes televisivos han querido dar su opinión sobre el tema, como fue el caso de Joaquín Prat, uno de los presentadores que no ha temido al revelar toda la información. Con frecuencia, la hija de Rocío Carrasco no teme defender a capa y espada a su padre y este gran varapalo no es ninguna excepción.

Joaquín Prat fue uno de los más críticos con su postura de arropar a su padre en todo momento, dejándole bien claro que él llevaba 25 años haciendo incendiarias declaraciones contra su madre, Rocío Carrasco, sin que ella se lo afease públicamente en ningún momento como ahora sí estaba haciendo con Olga. Es por esto que el presentador volvió a dar un paso al frente este jueves en su espacio, sobre todo tras ver cómo Rocío mantenía su postura en 'Ya son las ocho' y llegaba a cargar contra Telecinco por el "pensamiento unilateral y bastante radical contra Antonio David".

El presentador de “El Programa de Ana Rosa” ha revelado que todavía lleva consigo una gran caja de verdades sobre el amorío del que está hablando toda la prensa del corazón y que es cuestión de paciencia para que todo salga a la luz. "Que dejen de torear porque a lo mejor digo yo cuántos meses llevan Antonio David y Marta Riesco, ¡Cuántos! Cuándo y dónde exactamente tuvieron su primer encuentro”, advirtió Joaquín Prat.