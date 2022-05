Olga Moreno ha sido una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón en los últimos días. Su entrevista en exclusiva en una conocida revista ha dado mucho juego. Su separación de Antonio David Flores, la relación de este con Marta Riesco y la reacción a sus palabras e Rocío Flores han sido actualidad constante en los programas. Han pasado seis meses desde que se conociera la noticia de su ruptura matrimonial y sus palabras eran muy esperadas después de permanecer todo este tiempo en silencio.

Este fin de semana, la autora de la entrevista, Marta Bolonio, estuvo en el programa de Telencico 'Viva la vida' donde destapó algunos entresijos de la entrevista con la exganadora de Supervivientes. La periodista habló de cómo vio a Olga Moreno en día de la entrevista, a la que llegó con una actitud aunque depués dejó entrever que no está pasando por un buen momento anímico: "Me sorprendió verla risueña, incluso bromeando sobre su situación, pero me di cuenta más tarde que era de cara a la galería, porque no se encontraba bien. Al minuto de empezar la entrevista, cuando pronuncia la palabra separación, rompe a llorar, y ella misma se sorprende porque dice que pensaba que estaba fuerte para enfrentar esta entrevista".

Una de las grandes confesiones que hizo fue sobre una de las preguntas de la entrevista, que se quedó sin respuesta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Qué pasó? En un principio cuando se pactó la exclusiva no se censuró en la negociación ningún tipo de pregunta, tal y como explicó Marta Bolonio. "En la entrevista fue agradable, no vetó ninguna pregunta, pero sí que se negó a contestar a alguna, a la de cuánto tiempo llevan juntos Marta y Antonio David. Lo sabe, pero no contestó", dijo la redactora jefe de la revista.

Sobre ese tema, añadió: "Ella vio las fotos de su marido con Marta y es cuando se dio cuenta. Salió de casa y, como ella dice en la entrevista, le dijo de todo menos bonito".