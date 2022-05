A la hora de buscar trucos para adelgazar o planes nutricionales aptos para dietas, suelen ser especialmente llamativos los que aplican con éxito los famosos. Fue en su día, por ejemplo, la dieta de Santiago Segura con la que perdió 80 kilos o la que el chef Dani García promovía (y compartía) en sus redes sociales, mostrando sus progresos.

Vicky Martín Berrocal fue, hace ahora algo más de un año, un ejemplo de 'si quieres, puedes'. Esta celebrity engordó hasta 18 kilos y su propósito para 2021 fue deshacerse de ellos. A diferencia de los habituales pronósticos de inicio de año que siempre se quedan en promesas al aire, la diseñadora se tomó su objetivo al pie de la letra y lo consiguió. Las claves fueron dos:

Hacer ejercicio físico de forma regular Comenzar un estilo de vida saludable (alimentación)

No hay más. Paciencia y armarse de valor para ser constante. En eso consisten las dietas. En perseverar pese a las dificultades, en lidiar contra el estrés o incluso la ansiedad (recomendable la ayuda psicológica) y en mantenerse fuerte. Recuerda, hacer dieta no es pasar hambre.

El caso de Vicky Martín Berrocal es especialmente llamativo y puede servir de ejemplo para mucha gente. La celebrity llegó en su día a confesar que tenía "una relación tóxica con la comida" y que la usaba como 'premio' tras un día duro.

"He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento (comer mal), no me regalaba una lechuga con tomate, sino un plato de pasta y a dormir", aseguraba hace unos meses en una entrevista con Divinity que recogió el periódico Faro de Vigo.

¿Qué más hizo Martín Berrocal? Comprometerse vía redes sociales para 'obligarse' a llevar a cabo su transformación física. De este modo, no solo lo hacía por ella sino también era constante por dar ejemplo entre sus seguidores. Esto le hizo aproximarse al objetivo.

El primer paso de Vicky Martín Berrocal al iniciar una dieta

El primer paso fue contratar una entrenadora personal que le acompañó durante el proceso. Tan importante es, como ya se ha destacado, cuidar la dieta como cuidar el cuerpo con ejercicio.

Tras esto tocó comenzar a cuidar el menú. La dieta que utilizó no fue restrictiva, sino que se fundamentó en alimentos saludables, sobre todo en frutas y verduras. Comía varias veces por día.

"La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que me lo como todo y eso es lo que no puede ser", llegó a reconocer. El proceso fue lento y lo fue contando a través de su IG. Las claves de la dieta fueron.

Cinco comidas al día

Meriendas saciantes

Cenas ligeras

Desayunos repletos de energía

"El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable con nosotros. ¿Resultado? 18 kilos menos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo... Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar".

La clave del éxito en la dieta de Vicky Martín Berrocal

La clave, de acuerdo a la diseñadora, fue la de aceptarse tal y como era en cada una de las etapas de su vida sin llegar a obsesionarse. "He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso. Esa es la actitud", aseguró.

El alegato de Vicky Martín Berrocal sobre el cuerpo 'real'

"Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y, además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real”.

Esto fueron palabras suyas unos meses antes de comenzar su dieta. Vicky reflexionaba sobre el cuerpo real. "Jamás me preocupo por el peso. Puedes ser un pibón con cualquier talla. Es cuestión de actitud". Vicky afrontó la dieta con esa actitud y llegó a su objetivo. Hizo una dieta por salud y por sentirse bien, pero sin obsesionarse. Bravo.