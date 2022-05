"Tuvimos que posponer nuestra boda hasta el próximo año debido a COVID . Pero no podía soportar esperar a casarme. Y así, con una hermosa e íntima ceremonia, solo cuatro testigos y un juez, hoy Mica y yo nos convertimos en marido y mujer. Qué inmenso privilegio dedicar el resto de mi vida a demostrarle a la mujer más bondadosa que conozco que, cada día, la amo un poquito más. Celebraremos con nuestros amigos y seres queridos el próximo año en LA fiesta. Viva el amor ".

Esta pubicación la compartía James Rhodes en sus redes sociales, en agosto de 2021, cuando se casó en la más absoluta intimidad con Micaela Breque. Por fin, este fin de semana, el pianista y la actriz argentina han podido prometerse amor eterno en esa "Fiesta" a la que aludía su anuncio de aquel importante día.

La boda se llevó en secreto hasta que Rhodes, horas antes del enlace decía esto: "Me siento muy agradecido en este momento. Rodeado de amor. Pasaré mañana con 100 amigos para celebrar el amor. cada uno ha tenido un impacto poderoso y positivo en mi vida. Y muchos he conocido en los últimos 5 años aquí en España. Sois mi familia adoptiva. Love you guys."

Entre ese centenar de invitados que asistieron a su fiesta, no podía faltar un gallego, que ha sido uno de los grandes amigos del pianista desde que éste llegó a Madrid. No en vano, lo eligió como su padrino de bodas. Se trata del actor Tamar Novas, a través del que el pianista empezó a amar Galicia, su cultura y su gente. Hasta tal punto, que se ha esforzado en aprender a hablar y escribir en gallego, como así demuestra en sus redes con continuas alusiones a ese cariño que le profesa a esta tierra.

En el 'book' de fotos que la pareja ha compartido en sus perfiles sociales, hay una dedicada al actor compostelano, que dio el salto a la escena nacional española con su interpretación en "Mar Adentro", de Alejandro Amenábar, papel con el que logró el Goya al mejor actor revelación. En esa publicación, el novio describía su foto con Novas así: "Mejor padriño del mundo mundial "

Hubo otros rostros famosos que no se perdieron el día más importante en las vidas de esta pareja, y entre ellos, un actor internacional, muy reconocido por sus papeles en "Sherlock" o en una de las películas de la saga Marvel: el superhéroe "Doctor Strange", encarnado por el británico Benedict Cumberbatch.

Cumberbatch ya había ya había sido testigo de la boda de James Rhodes con su segunda mujer, Hattie Chamberlin, celebrada el 27 de septiembre de 2014. "Tomó un tiempo pero encontré mi felicidad de nuevo", aseguraba el novio en la publicación de las imágenes de romántico baile nupcial, en el que se apreciaba el elegante mono blanco que lució la novia ese día.

James Rhodes, de 47 años, y Micaela Breque, de 33, se conocieron a través de Instagram, y enseguida surgió la llama del amor. La relación comenzó hace cinco años y el 2 de julio de 2020, Breque le daba el "sí, quiero casarme contigo" a Rhodes.

La boda llegó más tarde de lo que les hubiese gustado por la pandemia, y aunque la idea era hacerla este 2022, meses antes daban la sorpresa al contar que habían decidido adelantar la ceremonia, en aquel momento sin fiesta que se pospuso hasta este último fin de semana de mayo.