Supervivientes 2022 sigue su curso y son muchos los que se han sorprendido gratamente del concurso de Kiko Matamoros. El veterano colaborador de Sálvame sigue a su manera en el reality y ya es para muchos un posible ganador del concurso. Podría ser el broche a su aventura televisiva más dura y extrema.

Kiko Matamoros confesó en su día que Supervivientes 2022 era un gran reto para él por diferentes motivos y que en el concurso tendría que afrontar condiciones adversar a las de sus compañeros, por ejemplo la edad. Ahora bien, el gran reto para Kiko Matamoros ha sido y está siendo estar "sin consumir" ciertas sustancias nocivas para su organismo.

Kiko siempre fue claro al respecto y habló sobre sus adicciones (sobre todo el tabaco y la cocaína) sin ningún tipo de tapujo. Por eso, y después de que el concurso lleve más de un mes en curso, Kiko se ha mostrado super orgulloso de lo que está consiguiendo en el concurso, donde obviamente no tiene acceso a ellas. "Estoy muy orgulloso de poder renunciar a los aditivos y conservantes", dijo en tono de broma.

"Estoy muy orgulloso de poder renunciar a los aditivos y conservantes" (sobre su paso por Supervivientes y el no-consumo de drogas)

La confesión de Marta López sobre las adicciones de Kiko Matamoros

Su pareja, Marta López Álamo, volvió a hablar orgullosa del concurso que Kiko está haciendo y de lo bien que está sin recurrir a este tipo de sustancias nocias. Lo hizo en su paso por el Deluxe, donde pasó revista a diferentes asuntos.

"A ver, el tema del tabaco, que es a lo que más se refiere. Sí que es verdad que si no hubiera entrado en 'Supervivientes' no creo que hubiera dejado de fumar y espero que no lo vuelva a hacer, porque realmente es algo que tiene que dejar", aseguraba la modelo sobre el colaborador, que según Belén Rodríguez se estaba fumando una media de tres cajas de tabaco por jornada laboral.

Marta también habló sobre las adicciones más fuertes. "En referencia a otras adicciones, yo es uqe de verdad, por la parte que me toca a mí, no he vivido con él nada fuera de lo normal. Conmigo él se cuida muchísimo. Lleva una vida muy tranquila, se levanta temprano, hace deporte..." aseguró la influencer y modelo.

Así defiende Marta López a Kiko Matamoros por Supervivientes 2022

Marta también tuvo palabras en Sálvame para analizar a Kiko y su concurso, al margen de las adicciones. "Él era un hombre muy escéptico. Le decía: 'Verás cómo te va a cambiar la perspectiva de muchas cosas'. Y él me decía: 'Qué me va a cambiar a mí", explicaba.

No obstante, Marta reveló que Matamoros le había confesado en Honduras que había cambiado. "Estoy empezando a valorar las cosas, estoy empezando a ver la vida de otra manera", le aseguró. "Creo que la esencia de este concurso es superarse a ti mismo y en este caso hasta el más escéptico ha conseguido cambiar su perspectiva de las cosas", sentenció.