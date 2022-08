Tras su separación de Shakira después de once años de relación, la vida privada de Gerard Piqué ha pasado a un primer plano de actualidad en la prensa rosa e incluso deportiva. Y es que a su presunta infidelidad con una atractiva joven se unen las informaciones que insisten en fiestas a las que sería asiduo el futbolista.

En este sentido, la televisiva Malena Gracia ha dado un paso al frente y desvela, para sorpresa de todos, que ha coincidido en varias fiestas con el jugador del Barça.

"Le gustan mucho las fiestas. Es muy agradable, es guapo, pero no he tenido nada con él" afirmó, definiendo así como es Piqué en las distancias cortas: "Cercano, amable, bailarín, ligón, claro que sí; pero yo no sé más, hasta ahí. Conmigo desde luego no pasó nada aunque fue muy majo y bastante caballeroso", dijo la expareja del humorista valenciano, Arévalo.

"Baila bien, pero si hace bien el Waka Waka pregúntaselo a Shakira" añadió muy divertida sobre el central del FC Barcelona, insistiendo en que a pesar de que el futbolista era "un gran protagonista en las fiestas" y se hacía notar, le daba "pena" que se haya separado de la cantante colombiana pues “hacían una pareja muy bonita, la verdad".

Soltera y sin compromiso actualmente, Malena Gracia confiesa que tiene ganas de enamorarse y que "espera" que este verano "aparezca el hombre de mi vida. Ya me toca". Además, explicó que busca un hombre que "me guste, sea buena persona, me quiera, me entienda que es bastante difícil y esté a mi lado".