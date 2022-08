Dani Martín ha sufrido un revés: el jueves fue víctima de un robo en el que le arrebataron su cartera. Pero no está desolado por la pérdida de los documentos o del dinero que llevaba, sino porque en ella guardaba un objeto de gran valor sentimental. Este sábado ha explicado a través de las historias de su cuenta de Instagram lo sucedido. Pero no solo eso: ha suplicado al ladrón o a quién encuentre el monedero que le devuelva una fotografía muy importante para él.

El cantante tenía de la cartera el documento de identidad, los carnés carnet de conducir y el de la seguridad social, y las tarjetas de crédito. "Realmente no valen para nada, las cancelé y no pudieron hacer ningún tipo de pago", ha detallado. Pero eso no es lo que más lamenta. "Lo que más me duele es que llevaba una foto preciosa de mi hermana", ha explicado. "Me parece que una putada", ha lamentando sobre el robo visiblemente afectado.

"Me parece asqueroso"

Por eso, ha hecho una llamada a su más de un millón de seguidores: "Si a alguien se le ocurre devolvérmela, le pediría que lo pensara. No quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mi", ha pedido. Martín no ha concretado dónde ni cómo se produjo el hurto, pero ha puntualizado: "Si se quiere quedar con el DNI, porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso".

La hermana del artista, Miriam Martín, murió en 2009 de manera repentina a causa de un infarto cerebral. Tenía 35 años y el que fuera el líder de El Canto del Loco nunca ha ocultado que supuso un gran mazazo tanto para él como para su familia.