Juan Miguel ha estado lunes en 'Espejo Público' para hablar de lo que le ocurrió en un conocido macrofestival en la Comunitat Valenciana. El peluquero y exmarido de Karina ha narrado en el programa matinal de Antena 3 que ha sido víctima de un supuesto pinchazo de éxtasis líquido en uno de sus dos brazos para robarle.

"Noté como un pinchacito, pero no de una aguja grande, sino como de insulina. Noté como un mareo y me fui a mi casa", afirmó Juan Miguel, añadiendo que ese día estuvo con fiebre y malestar general: "No me podía mover de casa".

El también exparticipante de 'GH Dúo' y 'Hotel Glam' también desveló que el domingo acudió a urgencias, lugar en el que estuvo más de siete horas ingresado: "Me hicieron un análisis y ahora llevarán un control porque no saben lo que me han puesto".

"En la analítica sale que me habían inyectado éxtasis (líquido) y lo otro no sale. Están llevando un control, así que ahora me tengo que pinchar todos los días, durante 14 días, en la tripa para que no haya enfermedades, y después estoy con antibiótico", continuó explicando Juan Miguel en su intervención.

El famoso peluquero ha subrayado que él no había consumido éxtasis y que tiene la intención de ir a denunciar este hecho ante la Policía, que, actualmente, investiga alrededor de 60 casos de supuestos pinchazos: "Pero todavía no he ido".