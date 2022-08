Nuevo capítulo en el reality personal de Jorge Javier Vázquez. Esta vez con sabor amargo. El reputado presentador de Telecinco ha estado varios días ingresado en un hospital de Lima (capital de Perú) como consecuencia de un mal de altura.

Ha sido él mismo el que lo ha reconocido a través de un post de Instagram en el que ha dado todo tipo de detalles de una experiencia para olvidar durante sus vacaciones.

"Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita", aseguró.

Una vez salió del hospital trató de hacer turismo, pero su cuerpo necesitaba un reposo. No se encontraba al cien por cien y como prueba, la foto que adjunta en la que lamentablemente para el presentador no se le ve con la mejor de sus caras. "Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente, las revistas cerraron antes", añadió.

Pero hay más. El posdata es aterrador, pero Jorge Javier se lo prefiere tomar con optimismo. "Me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón", añadió.

Otro susto en la salud de Jorge Javier Vázquez

Una vez confirmada la baja de Sonsoles Ónega, que dejóTelecinco para embarcarse en un proyecto televisivo en Antena 3 hace unas semanas, llegó turno para Jorge Javier Vázquez. Cuando apenas quedaban cinco minutos para que terminara la edición del pasado lunes, 11 de julio, María Patiño alertó en directo de una llamada. La presentadora salió corriendo rumbo a la zona de dirección y fue allí donde Alberto Díaz le pasaba el teléfono.

"Es Jorge Javier, tranquila", le comentaba el director. La presentadora entonces, volvía al centro del plató para hablar con su compañero. Lo que no sabía, ni ella ni la audiencia, es la noticia que el presentador le iba a dar en directo.

"Voy a estar dos semanas fuera de Telecinco"

El rostro de Mediaset, con una voz ronca casi irreconocible, explicó el motivo acto seguido. No se va de vacaciones, debe recuperarse de una laringitis, secuela de haber pasado recientemente el COVID.

"Tengo una laringitis postcovid, por lo que voy a estar en reposo absoluto de la voz. Tengo que parar inevitablemente dos semanas"

Todos los compañeros allí presentes cambiaron rápidamente su cara, preocupados por Jorge Javier.

"Estoy perfectamente, pero una de las secuelas del covid es la gartanta, la voz. Llevaba un par de días más, como ya sabéis, y como no me recupero, tengo que parar, solamente tener algo de paciencia. Lo demás, todo bien"

"Te vamos a cuidar el chiringuito muy bien", contestó María Patiño.

La propuesta de María Patiño a Jorge Javier Vázquez que afectaría a Supervivientes

Fue entonces cuando María Patiño le proponía a Jorge Javier unir esta baja con su tiempo de vacaciones estivales y que así seguro que regresaba, en unas semanas, en pleno estado para volver a trabajar. Él, por su parte, no lo tenía del todo claro, ya que aseguraba que tenía que estar listo para presentar la final de Supervivientes 2022. "¿Ya me estás dando las vacaciones, tan pronto? ¡Qué bien!", bromeó.

Rafa Mora, por su parte, le preguntaba si pensaba que iba (o no) a llegar a la gran final del reality. "Espero estar para la final de 'Supervivientes', pero no puedo avanzar totalmente nada. Quería entrar para dejar claro lo que me pasa, para tranquilizar a la gente porque tengo que estar incomunicado, pero voy a intentar estar para la final del 'reality show". "Te queremos, Jorge", le gritaron todos los colaboradores allí presentes, dándole amor al colaborador.

He pensado que si no me he recuperado para la final de @Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 12 de julio de 2022

Evidentemente se recuperó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Allí estuvo, Jorge Javier, en su querido plató para dar como vencedor del programa a Alejandro Nieto tras una exigente edición.