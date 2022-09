Paula Gonu, una de las influencers de moda en las redes sociales de España, se ha desnudado con un fin social muy claro. "Las redes sociales no ayudan" y Gonu ha querido denunciar la cosificación que sufren algunas mujeres en pleno siglo XI.

"Ya sabéis que hacer para lo del aviento, así que os dejo esto: Estoy intentando mejorar muchas cosas de mí. Una de ellas es la de no compararme con nadie. No comparar mi vida con la de esa persona que, según sus stories, tiene una vida perfecta. No comparar mi cuerpo con los de esas chicas que, según sus fotos, tienen un cuerpo perfecto. Me encanta verme bien pero me gusta todavía más empezar a aceptar esas partes de mí que siempre intento ocultar. Las redes sociales no ayudan a este proceso y me siento culpable y responsable por formar parte de ese “obstáculo”. Que la única persona con la que nos comparemos seamos nosotros mismos".