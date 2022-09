Shakira y Gerard Piqué se enfrentarán en los tribunales si continúan sin llegar a un acuerdo. Así lo ha explicado el Jordi Martín, para el que “no hay ningún convenio regulador ni ningún tipo de acuerdo entre Piqué y Shakira. Me he puesto en contacto con uno de los despachos y me aseguran que no hay ningún acuerdo".

El paparazzi, que habló del asunto este domingo en ‘Socialité', señaló que el punto de fricción en la expareja radica en sus hijos, menores de edad. "Shakira quiere llevarse a los niños sí o sí y abandonar Barcelona con ellos. No quiere dar su brazo a torcer", informó el colaborador. "Piqué se opone porque su arraigo familiar, sus amigos y sus actividades están aquí, no se van a ir a Miami. Shakira lo tiene muy complicado, porque los niños han empezado el curso escolar", aclaró también el fotógrafo, para el que si la cosa sigue como está ambos "se verán las caras en los tribunales". Las pruebas de las infidelidades de Piqué a Shakira En este sentido, y según la versión de Jordi Martín, Shakira no podría llevarse a sus hijos de Barcelona hasta que finalice el curso escolar. Eso sí, de cara al próximo año todo podría cambiar ya que Piqué "tiene una oferta para jugar en un equipo y se va a ir a Miami". Esto podría hacerles llegar a un punto de acuerdo en un futuro cercano.