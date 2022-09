Cristina Pedroche, como en los últimos años, ha sido uno de los nombres propios en las redes sociales al inicio de este 2022. El motivo, su 'metamorfosis', el vestido con el que la madrileña llevó a Antena 3 a batir todos los registros y a lograr el histórico sorpaso sobre TVE para dar entrada al nuevo año.

Pedroche colgó en su cuenta de Instagram un post reflexionando sobre cómo está llevando el éxito y lo que significó para ella la ocasión de hacer historia y comerse un año más las uvas ante toda España en uno de los balcones predilectos de la Puerta del Sol de la capital.

Diferentes personalidad y otros famosos comentaron en el post de Cristina Pedroche y entre las opiniones destacó la del actor Miguel Ángel Silvestre, quien confesó el hermoso diálogo que tuvo con su madre cuando la vallecana apareció en pantalla con su llamativo vestido.

"Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije: –Mamá, mira qué guapa, mira que... que... bonita está. –Sí, cariño. Está guapísima", revela el intérprete, que continúa. "Ya, mamá. Pero me refiero a Ella, es... Preciosa por dentro, qué luz tan bonita tiene, qué energía, qué verdadera es... ¡Qué Todo! –Sí, está radiante... ¡Es la bomba esta chica!".

Muestras de ánimo a Pedroche por la avalancha de críticas

Puede parecer un testo elogiando, pero Miguel Ángel lo que intentó fue animar a la presentadora, víctima de ciertos comentarios ofensivos en los últimos días por parte de algunos de sus seguidores poco tolerantes.

"Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal".