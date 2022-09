Nuevo capítulo en la infidelidad de Iñigo Onieva. El empresario, días después de filtrarse un vídeo siendo desleal a Tamara Falcó (su entonces prometida), negó la deslealtad. Lo hizo con la hija de Isabel Preysler de la mano y ante las cámaras de televisión. Su 'numerito' duró apenas unas horas. Un día después de su mentira televisada reconoció que el vídeo, al contrario de lo que había dicho, sí era actual.

Pese a que manifestó que trataban de dañar a la pareja con la difusión de un vídeo de hacía cuatro años, acabó confesando su deslealtad y pidiendo perdón por "no haber sido honesto" y por el daño que le había hecho a la que era su pareja. Evidendentemente Tamara Falcó tomó medidas contra el que era su prometido, anulando el enlace previsto y cortando su relación/vínculo con el empresario. Algunas fuentes apuntan a que ya le habría pedido formalmente incluso que abandone el piso que ambos compartían en Madrid.

Sea como sea, ahora es un momento muy delicado para Tamara. Tras haber sido televisada la secuencia (una y mil veces) de la deslealtad de Iñigo y después del 'teatro' del empresario, ahora la influencer está siendo víctima de diferentes persecuciones mediáticas en busca de una valoración tras la ruptura. No la ha hecho por el momento. Quien si ha dado su testimonio -y vaya que lo ha hecho- ha sido Carolina Molas. La madre de Iñigo ha confesado cómo se encuentran tanto su hijo como la propia Tamara.

"No perdonaría una infidelidad". Así contestó Tamara Falcó hace unos días cuando Iñigo convocó a la prensa para asegurar que el vídeo formaba parte de su pasado. Un día más tarde cambió de opinión y confesó su deslealtad. "No he sido honesto"

Su declaración lo cambia todo. ¿Qué ha sucedido realmente tras a infidelidad? ¿Puede perdonar Tamara a Iñigo? Avanzamos que no tiene pinta. Incluso el día en el que el empresario confesaba que el vídeo en el que aparecía dándose un acalorado beso con una joven en una fiesta era de hace cuatro años Tamara ya fue contundente. "No perdonaría una infidelidad". Así parece que sigue pensando.

¿Qué ha dicho la madre de Iñigo Onieva?

Una vez se confirmó la deslealtad hemos ido viendo cómo los familiares tanto de Tamara como de Iñigo han ido llegando a Madrid para apoyarles en un momento complicado. No ha sido el caso de Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, que aprovechó el acontecimiento para tildar de "mentira" a la vida de la hija de Isabel Preysler e insinuar que tenía lo que merecía.

El caso es que la primera en llegar fue Ana Boyer, la hermana de Tamara. Y horas más tarde han hecho lo propio los familiares de Iñigo. Tanto Alejandra como Jaime, hermanos de Iñigo, se negaron a realizar declaraciones ante los medios de comunicación a su llegada a casa de su madre. Sí hizo lo propio Carolina Molas, madre del joven empresario.

Al preguntarle los medios de comunicación sobre el comportamiento de su hijo que ha terminado por reventar su compromiso con Tamara Falcó, Carolina ha sido muy clara. Con un semblante serio, eso sí, pero en una actitud de empatía para ambos ha asegurado que ambos están sufriendo mucho, "cada uno a su manera".

"Tamara está sufriendo una barbaridad. Los dos están muy mal, cada uno con sentimientos distintos, obviamente", ha expresado. Sin justificar el injustificable comportamiento de su hijo, pero tampoco atacándole, Carolina también se ha referido al hipotético mensaje de Isabel Preyler a su hijo. Y es que algunos medios de comunicación apuntan a que le habría pedido a Iñigo que no intente hablar con su hija. "No lo sé, no lo creo", expresó. La relación entre las familias, por tanto, no está rota de momento.

Las primeras valoraciones de Tamara Falcó

Son muchos los periodistas que realizan constantemente guardias para encontrar la primera valoración de Tamara Falcó. Por el momento, la exconcursante de Masterchef Celebrity guarda silencio. Eso sí, ha sido vista claramente destrozada a la puerta de su vivienda mientras paseaba a sus perritos.

El caso es que ya hay una fecha para la primera declaración pública de Tamara. Lo hará en un acto convocado por Kronos en el Teatro Real de Madrid. Quizás allí haga se refiera por primera vez a la infidelidad de Iñigo o quizás siga guardando silencio. Cuestión de tiempo...