La vida de Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, es como una montaña rusa, sobre todo a nivel familiar. Después de varios encontronazos tanto con su hermano como con su madre, la joven se ha 'confesado' y ha relatado el estado actual de su relación con ambos. El pasado viernes, Isa Pantoja se mostró de lo más empática con todas y cada una de las polémicas que recientemente ha tenido su hermano, Kiko Rivera.

Ahora la joven influencer se ha desahogado y ha asegurado que pese a todo prefiere no tener ningún tipo de relación con el DJ. Unas palabras que son más que claras y que realmente aclaran cómo se encuentra Isa Pantoja con su hermano.

"Ahora no quiero tenerle en mi vida porque estoy muy tranquila y muy feliz. El tiempo lo demostrará todo", afirmó recientemente la joven, que afima que desde que era pequeñita nunca ha sido de forzar las situaciones.

"Desde pequeñita, nunca me ha gustado que la gente me fuerce a hacer algo que no siento y nunca lo he hecho. Por eso he tenido siempre tantos enfrentamientos con todo el mundo", expresó. En definitivas cuentas, por el momento Isa Pantoja descarta un acercamiento con Kiko. "Quiero que deje estar las cosas y punto".

Isa Pantoja tiende la mano a su hermano, Kiko Rivera

Pese a todo, Isa Pantoja tiende la mano a su hermano. "Yo con él tengo una relación que ahora es cero. Le quiero porque es mi hermano y el día de mañana o mañana, me puede necesitar si le pasa algo de salud o cualquier cosa. Y una cosa no quita a la otra. Es mi hermano", confesó.

Además, en unas recientes declaraciones que ha concedido en la web Chismógrafo, Isa asegura que se siente bien por su hermano si le va ien. "Ahora mismo, como está, él está enfocado en su familia, creo que le está yendo bien profesionalmente y yo me alegro un montón. Le deseo lo mejor".

El estado de saluda de Isabel Pantoja: nuevo detalles

Sobre su madre, Isa confiesa que la ve "muy bien". Al parecer, la Tonadillera ha recuperado las fuerzas y la ilusión gracias al cariño de sus fans. Ahora mismo se encuentra de gira internacional. "La veo muy bien. Está muy ilusionada con el tema de la gira. Creo que esto le hace feliz y tener al público cerca apoyándola le hace feliz".