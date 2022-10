No están siendo buenos momentos para Karlos Arguiñano, que ha revelado que son sus semanas más difíciles desde que comenzó la pandemia. Y es que el cocinero es ahora mismo el gran apoyo de Luisi, su mujer, que ha travesado un importante bajón anímico en estos últimos meses alejada de su familia más cercana.

"Estamos atravesando un momento difícil... En nueve meses no he abrazado a ninguno de mis nietos. Eso es lo que más duro se me está haciendo", confesaba Arguiñano el pasado mes de diciembre en su visita a ‘El Hormiguero’ junto a Pablo Motos.

Pero no solo están siendo meses duros a nivel anímico para el chef, también a nivel profesional pues uno de sus negocios está sufriendo pérdidas muy importantes. Concretamente se trata de el Baiko Kirola SL, su negocio de pelota vasca a la que es gran aficionado y que es uno de los más importantes del País Vasco.

Así, tras acceder a las cuentas del año 2020, Vanitatis informa que la empresa contó con pérdidas de hasta 146.637 euros por culpa de la pandemia por el Covid-19, lo que le llevó a ingresar un millón de euros menos que en 2019.

El deporte, muy afectado por la pandemia

Esto obligó a Arguiñano a convocar un ERE en Baiko Kirola SL ya que el mundo del deporte, y más aún el profesional, sufrió mucho durante las restricciones por la imposibilidad de realizar competiciones, y luego por las limitaciones de aforo para el público.

Karlos Arguiñano, al menos por el momento, no ha anunciado ningún otro tipo de medida extraordinaria para su negocio de pelota vasca. Mientras, espera que este 2022 mejore sustancialmente tanto en lo personal como en lo profesional.