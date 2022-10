Paz Padilla se ha sincerado sobre su despido de Sálvame y cómo se ha tomado su familia su marcha del programa, aunque no ha mencionado en ningún momento que fue la otra parte quien decidió rescindir el contrato y solo se ha limitado a contar cómo se siente. "Estoy muy feliz. Al final te das cuenta de que eres muy esclava del trabajo y el tiempo pasa. Ahora estoy con el teatro, el libro, los negocios. Yo soy una buscavidas", asegura.

La expresentadora del programa de Telecinco ha charlado con María Casado en 'Las tres puertas' del amor, de la muerte y de cómo es ahora su vida. "Mi familia está muy contenta. Me dijeron 'qué alegría, qué bien, ¡te queremos!'. Ellos tampoco me veían ahí", añade la gaditana, que ha explicado que su familia ha recibido la noticia de su despido con alegría y que todos están muy felices con su nueva vida.

Paz Padilla ha explicado en la entrevista en el programa de TVE por qué no tiene miedo a esta nueva etapa: "A mí me da igual ponerme a limpiar portales, servir copas o ser Paz Padilla... Trabajar es ganarse un salario y a mí eso me da independencia.... Lo aprendí cuando me divorcié y me vi ta sola con un bebé... Aprendí a no depender de nadie y también se lo enseño a mi hija. En ese momento pasé mucho miedo, pero me di cuenta que estaba sola con mi niña pequeña. Ahora, estoy yo sola".

La presentadora ha comentado a María Casado: "Ahora me toca vivir otra etapa. Eso es la vida, si crees que la vida está como está ahora tienes un problema". "No tengo miedo a la muerte y no tengo miedo a la vida", ha dicho Paz Padilla, que ha añadido: "La televisión me cambió la vida, pero intento mantener los pies en el suelo".

Han pasado ya varias semanas desde que Mediaset decidiera despedir a Paz Padilla tras su bronca en directo con Belén Esteban. En estas semanas ha tenido comentarios de todo tipo para Sálvame, pero ahora, con su carrera televisiva en el aire, ha decidido olvidarse de esa etapa y empezar de cero. "Después de todo lo que me ha pasado, hay pasos que he ido dando, que yo creo que ya estaban escritos", asegura.