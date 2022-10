Una imagen y un mensaje muy preocupante. Amaia Montero se ha confesado "destruida" en redes sociales tras publicar una imagen en blanco y negro que ha puesto en alerta a muchos de sus seguidores en la que aparece con aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar. La cantante ha sorprendido a sus seguidores con su última publicación en la que se le puede ver totalmente irreconocible, lo que ha causado un cierto revuelo. Ha querido mostrar cómo está en la actualidad, pero las reacciones han sido mayoritariamente de preocupación por si se encuentra bien física y psicológicamente.

En la instantánea se le puede ver despeinada, con mala cara y tan solo tapada con una toalla, tal y como se puede apreciar. Su aspecto no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores que le han preguntado por cómo está e incluso alguno de ellos se ha atrevido a mandarle mensajes de ánimo por si esta atravesando un mal momento.

No es la primera vez que los fans de la que fue vocalista de La Oreja de Van Gogh se alarman por ella tras publicar este tipo de contenido en redes sociales. En los últimos meses había compartido únicamente imágenes del pasado con textos y frases un tanto preocupantes. Montero no se ha querido pronunciarse públicamente ni compartir si le ocurre algo en concreto. Sin embargo, sus palabras tampoco hacen otra cosa que preocupar todavía más a sus fans. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", ha escrito además la artista vasca de forma enigmática entre los múltiples comentarios que ha despertado esta fotografía, que ha publicado dos veces en Instagram. En otro, entre los mensajes de ánimo de sus seguidores y preguntas sobre cómo se encontraba, Montero se ha limitado a señalar: "Destruida".

La imagen y estas palabras llegan solo unos días después de que, con una actitud mucho más risueña y vitalista, anunciara en esta misma red social su retorno a la música con el quinto disco en solitario de su carrera y el primero en cuatro años.