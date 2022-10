Reencuentro entre Terelu Campos y Carmen Alcayde en Sálvame. Hace apenas unos días Carmen anunciaba por sorpresa que se separaba de su marido tras 30 años de relación, 19 de matrimonio y 3 hijos en común. Una decisión complicada pero que ambos han tomado de mutuo acuerdo por el bien de su familia. La colaboradora ha encontrado consuelo en sus compañeros de trabajo, pero todavía le quedaba encontrarse con Terelu que en más de una ocasión le ha mostrado su apoyo.

La hija de María Teresa Campos fue la encargada de dar la bienvenida a todos Terelu ha dado la bienvenida a todos sus compañeros del programda, entre ellos a Carmen Alcayde, a la que se ha dirigido directamente. "¿Estás bien? Me gusta verte sonreír. Me he enterado un poco de pasada y no te he llamado ni siquiera porque decía 'a ver si meto la pata'... Hoy vamos a tener una tarde bonita contigo", le ha dicho Terelu a Carmen Alcayde con mucho cariño. En ese momento, cuando animada por su compañera María Patiño y la dirección del programa, Terelu se ha mojado sobre la separación de su compañera. "¿Qué consejo le darías a Carmen tú que has tenido varias separaciones?", le ha dicho María Patiño. Terelu, divertida, ha comentado: "A ver es que dar un consejo a alguien que ha estado 30 años... Cuando a mí lo más que me han durado son cinco pues es complicado. Qué consejo te voy a dar yo: ¿renueva cada 5 años? El consejo me lo tiene que dar a mí a ver si me duran más".

Palabras que recogió con cariño Carmen Alcayde, a la que sí que le convencido bastante sus palabras. "Ah, pues me vale ese consejo de ir renovando cada cinco años". Terelu Campos ha comentado que entre los colaboradores hay muchos separados, "casi todos". "Yo ahora solo quiero quedar con separadas y separados", ha explicado Carmen Alcayde.