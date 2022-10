La ex de Antonio David Flores sigue ganándose su espacio en la telebasura y las revistas del corazón, aunque esta vez igual no le gusta el motivo. Olga Moreno está en proceso de rehacer su vida tras las infidelidades públicas de su ya ex, especialmente con Marta Riesco.

Ahora, la ganadora de 'Supervivientes' se muestra feliz con su nuevo amor. Se trata de Agustín Etienne, su representante. Junto a él y otros amigos está celebrando Olga su 47º cumpleaños. No sabemos si está Marta López entre ellos, pero queda claro que podría existir cierta tensión tras confesar la contertulia que Etienne intentó ligar con ella este mismo verano. “Estamos fenomenal, hoy es su cumpleaños, la he felicitado, le he puesto una historia en Instagram. ¿Qué le va a sentar mal? Fue una tontería y fue para defender a Olga que decían que devolviera el dinero de la exclusiva… Agustín es argentino, es muy zalamero y delante de Olga me ha dicho tonterías”, aseguró Marta quitándole hierro a sus primeras palabras.