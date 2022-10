Ya no son amigos. La amistad de Marta López y Kiko Hernández está prácticamente rota. Así lo ha confesado el tertuliano en Sálvame, donde ha asegurado que, tras varias desavenencias, poco queda de la confianza que ambos mantuvieron durante años. ¿Qué les ha pasado? ¿Hay posible renconciliación? El colaborador ha dejado clara su opinión en el programa de Telecinco, donde ambos tienen su espacio.

"Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella", ha confesado el también el exconcursante de Gran Hermano, afirmando que "ha habido una ruptura" entre ellos. Y es que, aunque admite que eran "muy amigos", su relación ha perdido fuerza con el tiempo. Según el tertuliano, su distanciamiento se produjo tras la participación de Marta López en Supervivientes. "Le dije que no fuera a lamerle el culo a Olga Moreno", ha recordado Hernández, pues su compañera le pidió consejo antes de iniciar su aventura en Honduras. Sin embargo, en la isla ambas concursantes pasaron a ser uña y carne. Al parecer, no le hizo caso: "Ella ya estaba con Rocío Carrasco, habían visto dos episodios y, a partir de ahí, desbocada".

Kiko Hernández, tras abrirse la pasada semana sobre su vida sentimental en el programa de Telecinco, se quiso pronunciar también sobre el enfado que su compañera de programa. El colaborador desmintió mantener una relación de pareja con el actor Fran Antón y reveló que, desde su aterrizaje en Sálvame, únicamente ha tenido dos novios. La influencer no lo sabía, y se sintió molesta por ello.