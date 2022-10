Según el programa "Ya es mediodía", Santi Burgoa habría estado intentado volver con su ex Alba Carrillo mientras conocía a Vanesa Romero. Sin embargo, esto no sería todo ya que habría otra mujer anónima involucrada en el lío y que según Alba Carrillo: "Sabe cómo eran mis relaciones sexuales".

Los mensajes de Alba Carrillo

"Lo estoy pasando súper mal me ha salido una calentura y estoy fatal de la tripa", explicó la excolaboradora de "Ya es mediodía", le llegó un mensaje de una mujer con la que tenía un amigo en común y que le pedía hablar: "Es una chica que me cuenta que estuvo con él mientras que él estaba conmigo... Me dio unos datos que no dejan lugar a dudas, me manda informaciones que coinciden con cosas que solamente yo he vivido... Me empieza a contar mi vida, detalles íntimos... Le había hablado hasta de mis relaciones sexuales con él... Me pongo muy triste, para mí era mi familia...".

"Ella también está dolida porque mientras que está con ella, le pilla con Vanesa... Le dice que se va a Cantabria con unos amigos...", ha contado Alba. "La voy a recoger, la niña monísima y encantadora... Vamos para allá, entramos en la casa, llamamos a su telefonillo...". El momento en el que entra Santi Burgoa y las ve en la cama quedó grabado: "Nos ve a las dos y se queda muerto". Luego cerró la puerta y se fue.