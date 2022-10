Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya viven felizmente casados. Y es que, después de varios retrasos ya que su enlace estaba previsto para junio de 2020 pero el coronavirus dio al traste con sus planes, por fin se pudo celebrar la boda. La cita para darse el sí quiero fue en junio en Mallorca. Y la gran pregunta que todos se hacían es quiénes asistirían al enlace. Los novios aseguraban que se trataría de un en evento íntimo que complementarían con otras celebraciones. ¿Estuvieron los excompañeros de Operación Triunfo de la cantante?

La cantante, que fue vestida de Hannibal Laguna, quiso celebrar una ceremonia civil íntima, por lo que invitó solo a unos cuantos ex compañeros de 'Operación Triunfo'. Muchos de sus excompañeros del conocido programa de televisión, y no solo de su edición, que les dio el salto a la fama no pudieron estar ese día al realizarse únicamente de un evento para poca gente, pero los más cercanos sí que asistieron como Natalia y Soraya, mientras que otros como Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián no fueron invitados pero simplemente por el hecho de tener que limitar el número de comensales aunque sí que les llegó la noticia de que se realizarían posteriormente otras cenas para celebrar la boda con el resto de compañeros y amigos de los novios.

Hace cuatro meses Chenoa se casó con el doctor Miguel Sánchez Encinas, con quien salía desde principios de 2019. Su boda, pospuesta por la pandemia, tuvo lugar en Mallorca, la tierra de la novia, en el mes de junio. Unos días antes la cantante y el urólogo acudieron al Registro Civil de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para tramitar y entregar la documentación. La pareja acudió temprano, acompañada de una tercera persona que les ayudó con la documentación. "Se casa Laura (Corradini), no Chenoa", y en "la isla más bonita del mundo, a la que me siento tan unida" confesó la cantante sobre su boda.

La extriunfita se encuentra en un muy buen momento tanto profesional como personal. Es Laura de quien se enamoró Miguel Sánchez Encinas. El afamado urólogo madrileño, divorciado y padre de una hija, conoció a la cantante a principios de 2019. O más bien le conoció ella a él. "Lo conocí en una cena de amigos. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: 'Ni de coña, lo quiero al lado'", aseguró hace algún tiempo Chenoa ante la prensa.

Más tiempo prometidos que de novios

Tras unos meses en los que estuvieron conociéndose, llegó el momento de presentarlo en sociedad. Fue en una cena de reencuentro con algunas amigas de dentro de la Academia del reality musical de RTVE. Nuria Fergó, Natalia y Gisela quedaron con sus respectivas parejas con Chenoa y Miguel, que no tuvieron reparos en fotografiarse juntos. Poco después, los fans de la autora de 'Atrévete' o 'Soy lo que me das' vieron el guiño que hizo en sus redes el también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos: por el Día Mundial de la Voz subía un texto felicitando a cantantes y otros profesionales y acompañaba el texto con una fotografía recortada de una mujer sosteniendo un micrófono. Pero por el tatuaje de Imagine se sabía quién era.

A partir de ahí, no se escondían: iban al Prado juntos, paseaban, comían en restaurantes... Y en junio, tras la aparición de un misterioso anillo en la mano de la cantante, se dispararon los rumores, que pasaron a ser realidad tras la confirmación del compromiso en una gala benéfica en el Teatro Real de Madrid. La pedida había sido en el Jardín de los Naranjos, "en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma", como explicó Miguel Sánchez.

Pero toda esa vorágine de amor, de preparativos, de saber hasta el más mínimo detalle dela boda se vio cortada abruptamente por la pandemia. Una, además, que preocupó bastante a Chenoa, quien no solo se negaba a casarse "con una mampara", sino que temía que su prometido contrajera el virus en el hospital donde trabaja. La pareja intentó buscar un día para 2021, pero nuevamente la pandemia entorpeció sus planes. Sin embargo, gracias a la vacuna, decidieron que 2022 sería la fecha sí o sí de su enlace y buscaron de nuevo un día de junio. En días previos la cantante reconoció que tenía "un poco de estrés" por estar de nuevo con los preparativos y saber que esta ocasión iba a ser el final feliz definitivo. Uno que llegó con dos años de retraso pero que, en cambio, les ha servido para estar más que seguros a ambos de que han encontrado a su media naranja.