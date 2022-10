"Lo he visto muy feo, el pelo ese no le queda bien". Esa es la frase que soltó Rosario Matew de su ex cuando éste entró de nuevo a 'La Isla de las Tentaciones' como presunto tentador VIP. A ver, es un hecho que el fuerte de Álvaro nunca fue la belleza, pero que lo diga tu ex es algo que puede molestar.

Nadie se olvida que ambos se pusieron los cuernos mutuamente e incluso el de Elche se montó un trío con Sabela y Rosana, algo que queda claro que irritó a la que fuera su pareja. El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla y si para una persona la belleza es un factor vital para buscar la felicidad, pues normal que haga lo posible por tratar de conseguirlo. Las operaciones de estética de Álvaro Boix antes de volver a La Isla de las Tentaciones no pueden esconderse, pero es que él mismo no ha dudado en hablar de ellas para contestar a Rosario. Horario y dónde ver 'La isla de las tentaciones' "¿Qué queréis que os diga? Su opinión será, yo la respeto, pero yo sinceramente, a día de hoy, me veo súper guapo y he mejorado un montón", que reconoció haber pasado por manos de especialistas para tratar de mejorar su cara. Tiene sólo 23 años, por lo que su futuro no pinta demasiado bien si ya ha empezado a retocarse, pero lo cierto es que eso a él le da igual... mientras pueda pagarlo. "La verdad es que yo me siento súper feliz conmigo mismo, así que esto para ti", dijo quien se hizo numerosos retoques, entre los que se encuentran la clásica inyección de ácido hialurónico para disimular las arrugas de la frente (¡que prácticamente es un adolescente!), así como se pagó una marcación mandibular para parecer más varonil.