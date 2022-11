La última entrega de 'La isla de las tentaciones 5' fue de lo más intensa. En el programa de éxito de Telecinco se pudieron ver dos controvertidas hogueras que dejaron grandes momentos a la audiencia. Pero, sin duda, no uno de los más destados fue la huída de Javi, uno de los concursantes, hacia la casa de las chicas para pedir explicaciones a Claudia, su novia.

El pico de tensión de las hogueras llegó cuando Javi tuvo una inesperada reacción emocional ante lo que llega a ver de Claudia Martínez en la Tablet. "Tengo un palpito chungo", aseguraba el de Barcelona mientras se arreglaba y preparaba para la hoguera. "No estoy tranquilo", le decía a Sandra Barneda. El catalán vio la escena de la hoguera de las chicas donde Claudia le pide más adaptación y se muestra cabreada con su actitud. Después de ello, vio las imágenes de su pareja con el hielo, bailando y jugando con el resto de los tentadores durante la fiesta. "¿Es en la boca?", preguntaba al finalizar el vídeo con un posible beso.

🚨 Javi sale corriendo de la hoguera, consigue localizar la villa y entra por el jardín en busca de Claudia 😱 #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/KMTVKlqZdJ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 4 de noviembre de 2022

"Yo quiero verla. Después de ver estas imágenes necesito verla y que me explique esto. No la reconozco", aseguraba el exjugador profesional de pádel. Entonces, Sandra le preguntaba sobre cómo estaba. "Yo estoy mal. No he visto a mi novia así en mi vida. Una cosa es pasárselo bien y otra besarse en la boca con un chico que acaba de conocer", aseguraba el concursante antes de iniciar su huída, corriendo por la playa, para buscar a su novia. Una escena que terminaba con los altavoces de la villa de las chicas anunciando que todos debían meterse a sus respectivas habitaciones.

La organización consiguió evitar ese encuentro mandando a todos los habitantes de Villa Playa a las habitaciones. El movimiento de Javi quedó en vano y con un castigo posterior, como se pudo ver en el avance del próximo capítulo.

No es el único con castigo

Tania se saltó también las normas y ha acabado entre lágrimas tras un fuerte tirón de orejas de Sandra Barneda con consecuencias. La canaria ha caído en la tentación con Hugo Paz, con el que tuvo conexión desde el minuto uno y acabaron besándose pero han ido a más saltándose una de las reglas de oro del programa.

"Hoy no vas a ver imágenes de Samu. Sin embargo, debido a la importancia de su contenido van a ser tus compañeras las que la vean por ti. Espero que el castigo te haya ayudado a comprender que en la isla hay que cumplir las normas", le ha dicho Sandra Barneda muy molesta con la actitud de la concursante. Tania se ha enfadado mucho solo por lo que sus compañeras le han contado del comportamiento de su novio, que no ha ido a más con ninguna de sus tentadoras.