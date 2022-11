¿Se acuerdan de Gal·la Mora? Es una de las últimas concursantes de La Isla de las Tentaciones. Pues una vez ha finalizado su relación con Manuel, de LIDLT3, el del 'carricoche', ya tiene una nueva ilusión amorosa. En efecto, la influencer ha comenzado una relación con un futbolista del Real Madrid Castilla, el filial blanco.

Fue el pasado miércoles cuando la conocida usuaria en Instagram , 'La Cuernis' desvela la noticia. Fue a raíz de un reels que publicó en el que se podía ver un brazo tatuado al lado de Gal·la Mora. Entonces ella se puso a investigar y pronto encontró una respuesta.

Se trata de Alberto Retuerta, un canterano del Real Madrid que acompañó a la influencer a tatuarse. Él mismo publicó en su Instagram una imagen en la que se apreciaba a ella en el estudio mientras se tatuaba.

Más futbolistas que estuvieron con Gal·la Mora

Pero hay más. La ex de LIDLT subió un TikTok con la misma camiseta que usa Alberto Retuerta en algunas de sus fotos y la propia influencer habría escrito a 'La Cuernis' para pedirle que borrara la información.

Pues hay más, al parecer Gal·la Mora habría confirmado en Mtmad que ha estado con varios jugadores de Primera División. "Desde que he salido de ‘La isla de las tentaciones’ solo me he liado con un futbolista de Primera División. Aunque he estado con varios”, dijo.