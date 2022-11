Gerard Piqué se retira del fútbol. A sus 35 años, el central catalán, ha anunciado a través de sus redes sociales que cuelga las botas y que no acabará la temporada. De hecho, avanza que el Barça-Almería, partido previsto para el próximo sábado en el Camp Nou a las 21:00 horas, será su último partido en el Camp Nou. Previsiblemente se despedirá del verde como profesional en El Sadar, el último duelo (a domicilio) antes del Mundial.

El veterano capitán, campeón del mundo con España y miembro del mejor Barça de la historia -sextete con Guardiola- ha pasado de ser indiscutible a ser un futbolista residual, que apenas juega a las órdenes de Xavi.

Sin ir más lejos esta temporada apenas ha disputado un total de 555 minutos entre LaLiga y la Champions League. Ha tenido minutos en 5 duelos de la competición doméstica y en 4 de Champions, siendo uno de los 'señalados' de la derrota en San Siro ante el Inter que prácticamente sentenció al equipo culé.

Señalado por su bajón de rendimiento mientras ha sido protagonista de la crónica extradeportiva por sus constantes aventuras empresariales y la reciente ruptura con Shakira, Piqué ha decidido dar un paso a un lado renunciando al año y medio de contrato que le faltaba en el que siempre consideró el club de su vida.

Las palabras de Gerard Piqué en su retirada

"Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou".

Piqué cuelga las botas tras 666 partidos oficiales (más los dos que le faltan por jugar) como profesional. En el Barça disputó un total de 615 (también jugó en el Manchester United y en el Zaragoza). En su palmarés lucen 8 ligas, 1 Premier, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 1 Eurocopa y 1 Mundial.

¿Clara Chía debe decidir: se expone públicamente en la despedida de Piqué?

Ahora la gran pregunta que se hace el mundo de la prensa rosa es... ¿Irá Clara Chía -su nueva novia- a su despedida oficial en el Camp Nou? ¿Acudirá al acto privado en el palco del estadio para decir adiós como profesional? Es cuestión de tiempo el poder saberlo...