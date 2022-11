Rafa Mora es todo un personaje de televisión. El de Sagunto se hizo un nombre en la pequeña pantalla tras su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde quizá sea el rostro referencia por sus sobradas y faltas de respeto a unos y otras. Además, salió de la mano de Tamara Gorro, que también saltó a la fama de la telebasura por el mismo programa de Telecinco.

Mora no es un tipo que caiga simpático, ya que tiende a burlarse de todos los que no le frenan pronto su actitud. Básicamente, tiende a no respetar a sus compañeros o invitados... y eso que ya no hace aquello de señalar a la vez que levantaba la voz para entonar un "me río en tu cara". Ahora, ya un veteranillo como contertulio de Sálvame, ha rebajado el tono, pero sigue rajando de varios de sus compañeros. Ser amigo de Matamoros tiene sus cosas buenas y malas en ese mundillo.

La última polémica surgía a raíz de hablar del fichaje de Gloria Camila por ‘Pesadilla en El Paraíso’, programa que ha desterrado a Jorge Javier Vázquez. María Patiño dejó claro que no la han fichado por que ordeñe bien las vacas, sino "por ser la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano". Rafa Mora intentaba hablar, interrumpiendo sin tapujos, por lo que le pidieron que se callase.

Rafa , a Carmen Borrego: "¿Y tú por qué estás aquí?".

, a Carmen Borrego: "¿Y tú por qué estás aquí?". María Patiño : "Te va a decir que porque eres hija de María Teresa Campos".

: "Te va a decir que porque eres hija de María Teresa Campos". Carmen Borrego : "Estoy hasta las narices de que digas eso. Te enteras de quién soy yo y de lo que he hecho, imbécil. Anda y que te den".

: "Estoy hasta las narices de que digas eso. Te enteras de quién soy yo y de lo que he hecho, imbécil. Anda y que te den". Lydia Lozano : "Lo hace para picar, tocar las narices y porque es un mal imitador".

: "Lo hace para picar, tocar las narices y porque es un mal imitador". Rafa Mora: "Y tú eres una persona que no contrasta las noticias. ¿Quieres que vayamos a hacer daño? Que eres la única colaboradora que resucita muertos".

María Patiño quiso cortar la tensión con Rafa Mora

Tras ese cruce de ataques, María Patiño decidió cortar la tensión, pero fueron las redes sociales las que empezaron a pedir que expulsaran a Rafa Mora de Sálvame. Siempre ha tenido fans y detractores a partes iguales, pero es importante valorar que lleva una década en televisión y ha superado numerosos envites que le pudieron costar el puesto en Sálvame, por lo que algo bueno tendrá el muchacho, ¿no?