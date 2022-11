Son una de las parejas del momento y están de plena actualidad: Gerard Piqué y Clara Chía. El lunes en Sálvame analizaron cómo se vivió la retirada del jugador del Barça del fútbol, con un vídeo recordando las palabras que dirigía Gerard Piqué a la afición blaugrana en su despedida del Camp Nou, pero también de su romance con Clara Chía.

Tras analizar la etapa que está pasando Piqué. Pipi Estrada decidía hablar directamente a Gerard a través de la cámara: "Tengo una información que está congelada y me gustaría mandar un mensaje a Geri". Que sepas que Joan Más es un amigo leal. Él no me ha contado nada. Que sepas que Pol Más no ha cometido a ningún delito para que le despidas de la empresa", decía Pipi Estrada mirando fijamente la cámara.

"El único delito fue que Pol fuera a una cena, invitado por ti, con Clara Chía. Pol, el único delito que hizo fue llevar a la chica que tú le pediste el teléfono", continuaba Estrada explicando la primera vez que se conocieron Piqué y Chía. "Pol ha sido despedido de tu empresa. Encima que va a una cena acompañado de esta chica...", continuaba explicando Estrada. Los colaboradores le preguntaban qué cuando había sido despedido este chico. "Pol ha sido despedido hace unos meses", contestaba el colaborador de 'Sálvame'.

Pipi acababa resumiendo la historia: "Pol va con Clara, Gerard no conoce a esta chica y al acabar la cena le pide el teléfono. Desde ese momento empiezan a intercambiar mensajes y hay un contacto más directo".

Clara estuvo en la despedida del Camp Nou

Después de un tiempo escondiéndose, esta vez la pareja no se escondía de nada y decidía dar rienda suelta a su amor delante de todo el Camp Nou. Todo ocurió al terminar el último partido que jugaría Piqué con su equipo y después de los muchos homenajes que le hicieron en el terreno de juego. El futbolista se acercó a la zona de las gradas donde estaban su familia y por supuesto, su novia Clara Chía y allí a pesar de que ella al principio estaba bastante cohibida, el ex de Shakira le plantaba un besazo delante de todo el mundo.

Al parecer nadie se esperaba que después de todas las movidas con la colombiana, Clara Chía estuviese en la despedida de su novio pero sí, aunque camuflada entre la gente de las gradas allí estaba ella para apoyar a Piqué. Eran las cámaras de 'Gol Play' las que captaban el momentazo en el que Piqué y Clara se ponían cariñosos entre besos y abrazos.

Esta es la primera vez que la chica va al Camp Nou a animar a su novio desde que se confirmó su relación... Que quizás antes también fuese pero se escondía entre las gradas. Además, Clara estaba junto a un grupo de amigos y también los hijos, padres y el abuelo del futbolista.