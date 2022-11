Jorge Javier Vázquez no suele dejar pasar las oportunidades para cargar contra compañeros o excompañeros de Sálvame. Bueno, tampoco de otros programas. El presentador estrella de la telebasura se sabe intocable y por eso habla sin filtro en televisión. Su última víctima: Belén Rodríguez.

Toda la polémica llegó tras el préstamo de 100.000 euros de la íntima amiga de Rocío Carrasco a Kiko Hernández. El presentador quiso intervenir para revelar que incluso ha bloqueado recientemente a la que era una de sus pocas amigas. “El lunes por la mañana me pidió un favor para un amigo. A mí se me pasó porque tuve que ir a la editorial, estuve haciendo entrevistas. Me vine a trabajar y luego estoy grabando ‘En el nombre de Rocío’, y a las cinco de la tarde recibo un mensaje que yo únicamente cogí el móvil y le mandé una nota de audio: 'Belén, vete a la mierda'. Entonces ella el mensaje que me envió fue todavía peor. Y la bloqueé porque no me lo merezco”, afirmó Jorge Javier.

Mensaje de humillación

Eso sí, el pequeño dictador de la segunda cadena más vista de España quiso puntualizar algo sobre lo que desató sus demonios: "El mensaje es de una profunda humillación y un ataque a lo más profundo de tu dignidad como ser humano".

Rajada de Jorge Javier Vázquez

El presentador de Sálvame dejó entrever que Belén Rodríguez tiene problemas para encontrar trabajo, aunque su vuelta a la televisión coincidió con la mayor crisis de la historia de Telecinco. "He sido una persona que he intentado que en los programas de televisión la contraten. Me he partido la cara por ella. Yo lo siento mucho, pero como amigo ya no puedo dar más. Y como no puedo dar más, digo hasta aquí".