Entrevista a Tamara Falcó en 'El programa de Ana Rosa'. La marquesa de Griñón ha presentado en el programa de telecinco su nuevo proyecto, también ha hablado de su ex Íñigo Onieva y ha querido aclarar también la polémica tras sus palabras en el congreso de México. Después de dos meses muy duros tras su dramática separación del empresario, la hija de Isabel Presley no ha querido dejar de lado el trabajo: "Para mi el trabajo es un disciplina, esto es un pilar y aunque ha sido triste esto era algo mío". Por otro lado, la profesionalidad de la marquesa ha hecho que no dude en acudir a sus compromisos: "No voy a dejar colgados a todos y a mi equipo porque yo no me encuentre bien".

Tamara Falcó aún se recupera de su abrupta ruptura con Íñigo Onieva, cuyas infidelidades salieron a la luz el pasado mes de octubre. Estas semanas se refugia, más que nunca, en su trabajo, sus seres queridos y en su fe, la cual no le permite sentir "rencor" hacia el empresario, que recientemente fue visto yendo a misa, algo que ya hacía con la marquesa. El diseñador de coches siempre ha creído en la religión cristiana, pero su devoción aumentó al comenzar a salir con la tertuliana de El hormiguero. Por ello, no es de extrañar que esta haya sido preguntada por las últimas fotos de Onieva en El programa de Ana Rosa. "No puedo decir que la ruptura no ha sido dolorosa porque ha sido dolorosísima", aclaraba en referencia a su exnovio Onieva. "No voy a comentar nada de eso, es una cosa entre él y Dios", añadía la hija de Isabel Preysler, que zanjaba cualquier tipo de pregunta sobre su ex y para finalizar mandaba un mensaje a nuestra presentadora: "Ana Rosa sabes que te quiero y te admiro...me hiciste mi primera entrevista, que gusto verte de nuevo en antena". Espectacular desnudo de Cristina Pedroche "Yo tenía una vida estupenda, no tengo que cambiarla. Lo pasé mal, pero ya está", dijo sobre ello en su último encuentro con la prensa. "Soy creyente y creo que las cosas pasan porque así lo quiere Dios. Quien quiera otras explicaciones que las busque. La mía es esta", sentenció. Recupera la sonrisa Tamara Falcó recupera la sonrisa gracias a un chico muy especial. La marquesa de griñon estuvo en casa de su madre, Isabel Preysler, para una celebración muy especial: el cumpleaños de Fernando Verdasco, marido de su hermana, Ana Boyer. Tamara stá muy unida a su hermana y su cuñado. Cabe recordar que nada más enterarse de su ruptura con Íñigo, Ana viajó a Madrid para estar con su hermana y en sus apariciones públicas ha mostrado su apoyo incondicional a la joven. Tamara Falcó y Ana Boyer compartieron en sus Stories de Instagram varios momentos de la celebración del cumpleaños de Fernando Verdasco. La marquesa de Griñón y su hermana eran las encargadas de llevar las tartas de cumpleaños a la mesa y, acompañadas por Miguel, el hijo mayor de Ana y el tenista, cantaron el 'Cumpleaños feliz' a Fernando Verdasco. En la mesa estaban sentados, entre otros, Mario Vargas Llosa; Isabel Preysler y Julio José Iglesias además del homenajeado que sopló, feliz, las velas de sus tartas. La crisis de audiencia de Sálvame no afecta a los salarios: El sueldo de Belén Esteban por programa