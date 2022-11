El último programa de 'La Isla de la Tentaciones' volvió a subir el nivel, y sus protagonistas lo volvieron a sufrir. Hubo un poco de todo: Mario perdió los nervios y reaccionó violentamente al ver imágenes de su pareja en la hoguera, hubo muchos llantos e incluso una concursante, Ana, que tras ver a su pareja anunció su regreso a casa. La aventura de las parejas en busca de respuestas está llegando a momentos clave y algunos ya se han dejado llevar demasiado, rompiendo los límites establecidos entre ellos antes de iniciar el programa de Telecinco. ¿Qué pasará en la siguiente entrega?

La emisión del capítulo del jueves comenzaba con el destierro de Claudia y Álvaro de Villa Playa, que hizo que ambos confesaran que se gustaban mutuamente.Las fiestas nocturnas en las Villas provocaron nuevos acercamientos sobre todo entre Tania y Hugo, Jessica y Samu, y Laura y Adrián. Ya en las hogueras, los concursantes vivieron la peor parte. El primer chasco fue para Javi, que fue expulsado de la hoguera por haberse colado en Villa Playa en busca de su novia. A este le siguió Mario, que al ver a su novia besarse con Adrián le ha dado una patada al atril, tirando la tablet al suelo. Samu también estuvo al límite, y los besos de Tania con Hugo hicieron que se rompiera con Sandra, a la que le dio un abrazo y expresó su deseo de ver a su madre. Tampoco fue fácil la noche para Ana, que llegaba a la hoguera con miedo de que su novio hubiera pasado más límites. Sus temores se hicieron realidad, y cabreada abandonó la hoguera dispuesta a volver a su casa. "Que le jodan que yo me voy pa' Murcia".

Sandra Barneda, muy enfadada

La presentadora Sandra Barneda ha vivido uno de los momentos más tensos de esta última edición después de que Mario haya perdido los nervios al ver las imágenes de su novia Laura. Después de que Mario volviera a caer en la tentación con otra de las chicas de la villa después de reconciliarse con Laura, ella decidió romper del todo la relación y volvió a estar con su tentador favorito, Adrián. "Qué asco, qué asco me da verlo", ha dicho Mario al ver como se besaban. No obstante, ha sido cuando ha visto un juego de hielos cuando ha perdido el control. Mario se ha levantado y ha dado una patada al atril donde se encuentra la tablet del programa. "¿Pero cómo le están chupando eso, tío?", ha gritado fuera de sí.

A Sandra Barneda le ha sorprendido la reacción, pero ha respondido inmediatamente. "Coloca bien el atril. Todavía estoy esperando una disculpa. Este tipo de actitudes no se pueden consentir. ¡No hay más imágenes para ti! Si no le hubieses dado la patada podrías haber visto el final del vídeo o más imágenes", señaló muy enfadada.

Además de la expulsión de Javi y el arrebato de ira de Mario, Sandra también ha vivido un momento complicado, pero muy bonito con Samu. El concursante muestra estar muy enamorado y las imágenes de su novia Tania con Hugo le están destrozando. Lo primero que vio fue a su novia tirar el anillo que él le regaló cuando hicieron un año juntos. Samuel no ha entendido esa reacción y se ha preguntado que había visto ella para actuar así. En ese momento, no ha podido contener las lágrimas y ha pedido ver a su madre porque ya no soporta los besos de su pareja con Hugo Paz. Sandra se ha emocionado y en ese momento le ha dado un abrazo para intentar consolarlo. "Que no te quieran como tú quieres que te quieran, eso es lo que hace más daño, Samu... Piensa en ti", le ha dicho la presentadora.