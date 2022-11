La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han anunciado este lunes que han decidido "de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial", según aseguran ambos en un comunicado en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto". Una separación de la que se venía hablando en las últimas semanas tras saltar a la luz la relación que mantenía Urdangarín con Ainhoa Armentia, compañera del bufete de abogados en el que trabaja actualmente. En este sentido, son muchas las versiones sobre cómo han encajado tanto los implicados directos como los miembros de la Casa Real la noticia. Kiko Matamoros ha explicado la suya, en 'Sálvame'.

El colaborador ha desvelado cómo era la relación de la Reina Sofía con el exjugador de balonmano. "No querían la boda desde antes de casarse, querían que se rompiera la relación cuando ya estaba la boda anunciada. Le insistían en que rompiera la relación porque les llega información del tío este y no les gustaba", ha comentado. Matamoros asegura que cuando estalló la polémica judicial por el caso Nóos, la Reina Sofía apostó más por defender la estabilidad de la pareja y no a Urdangarin. "Hay una cosa de todo este lío que me jode un poquito y es que dicen que la Reina le apoyó en todo momento. Ella apoyó a su hija, no apoyó al matrimonio", ha insistido.

Además, el colaborador se mostró indignado por el trato que recibe la infanta Cristina por parte de algunos medios de comunicación: "Y ahora existe una especie de operación de blanqueo de la infanta Cristina que es maravillosa". Matamoros confiesa que la infanta también tuvo responsabilidad en los sucedido: "Esta señora ha sido cómplice de este señor, ha estado sentada en el mismo banquillo que este señor, condenada con una multa irrisoria que luego se redujo a la mitad, pero si hubiera sido Mayte Zaldívar se tira dos años y medio en la cárcel".