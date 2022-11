Parecía que la situación entre Piqué y Shakira se había finalmente tranquilizado con la firma oficial de los papeles del divorcio. Un acuerdo que tardó en ejecutarse por la custodia de los dos hijos que comparten. Finalmente todo llegó a buen puerto y tras meses de tensión llegó la teórica calma: los hijos se marcharían con ella a Miami y él podría visitarlos cuando quisiera.

Pues bien, tras meses de contención, Shakira ha perdido por primera vez los nervios en público ante su ex, Gerard Piqué. El exjugador del Barça fue el causante de la separación de la pareja al iniciar de forma paralela una relación con la joven Clara Chía. Ahora ya se ha hecho pública y meses después parecía todo llegar a un punto de acuerdo y de calma.

No ha sido el caso. Shakira, como hemos dicho, ha perdido por primera vez los nervios públicamente y ha sido en otro reencuentro público -no ha sido el primero- con su ex. Días después de firmar los papeles del divorcio se ha producido un bochornoso momento en el que ella le dedicó una sutil 'peineta'.

Shakira pierde los nervios y le hace una peineta a Piqué

Sin esperarlo, la cantante colombiana se encontró con el exjugador en el campo. Socialité ha emitido las imágenes y han explicado que la expareja protagonizó momentos complicados. Para empezar, no se dirigieron la palabra en todo el partido y se sentaros en diferentes gradas.

La sorpresa llegó cuando la cantante colombiana, tratando de disimular y mirando a la zona de Piqué, levantó el dedo del corazón disimuladamente. Disimuladamente, decimos, porque no logró su propósito. Desde Telecinco aseguran que -a diferencia de lo que ha dicho parte de la prensa en su país- la peineta iba para Piqué y no para el colectivo de prensa que allí estuvo para filmar el momento tan incómodo que la expareja estaba viviendo.