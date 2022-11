La educación de su hijo Alberto es primordial para Isa Pantoja y hace todo lo que sea necesario para que el pequeño consiga un buen rendimiento, no solo en el colegio sino también con extraescolars. Y es que el hijo de la la hija de Isabel Pantoja, más allá asignaturas a las que se enfrenta en el colegio con 8 años tiene una intensa agenda al salir de clase. El nieto de la cantante quiere ampliar sus idiomas y está aprendiendo chino.

"Alberto da chino y a mí me enseñó una nueva palabra, pero madre mía qué complicado", compartió la colaboradora de El programa de Ana Rosa en sus perfiles sociales junto a un vídeo en el que muestra lo que ha aprendido su hijo en clase: "kárate", dice el pequeño mientras le enseña un folio con letras orientales a lapiz a su madre. Pero no solo eso, en la agenda que tiene Isa encima de la mesa puede verse también que tiene apuntado que estos días tienen que ir a clases de violonchelo y como comentario "importante" de la semana que debe comprarle "un bañador".

Tan importante es para Isa que su hijo tenga todas las oportunidades que quiera respecto a su aprendizaje que hace unas semanas confesó que prefiere no comprarse cosas para ella y sí invertirlo en el pequeño Alberto. "No me doy ningún capricho y lo sabéis porque me seguís. Mi único capricho es el colegio de mi hijo. Lo mejor que le voy a dejar en vida es su educación. Antes de que me preguntéis por qué no saco su cara... He decidido, en la medida de lo posible, respetar su intimidad", reveló la también influencer en sus perfiles sociales, donde además afirmó que pronto le gustaría darle un hermano. "Tengo ganas de ser madre, sí. Me gustaría tenerlo como mucho en dos años. Quiero terminar antes la carrera. Y quiero darle un hermanito a Albert. Sé lo que es ser madre desde hace ocho años y no lo cambio por nada. Por eso aprovecho todo el tiempo que tengo en mi día para estar con él. Me lo llevo a sitios conmigo, a todos los viajes con nosotros", explicó Isa Pantoja sobre su próxima maternidad.