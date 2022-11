Es uno de los presentadores de moda y lleva en el primer plano televisivo muchos años. Cada día sorprende con su programa de El Hormiguero, donde invita a celebridades de todas las ramas profesionales con el fin de ofrecer un producto televisivo entretenido para sus seguidores. A veces, por ejemplo, cuenta algunas anécdotas relacionadas con el famoseo que trascienden más allá de su propio programa.

Ha sido el último de los casos polémicos en el que se ha visto envuelto Pablo Motos, quien acaba de hacer hablar de los motivos que llevaron a Jorge Salvador con Alfonso Arús. La tensión entre ambos fue creciendo hasta el punto de romper completamente: ya no se hablan.

El conductor de El Hormiguero ha trabajado, durante tantos años al pie del cañón, con diferentes profesionales de la televisión y conoce el trasfondo de muchas polémicas en torno a la industria televisiva. Pues bien, el propio presentador ha confesado que muchas veces no es oro todo lo que reluce y que hay veces en los que el mal rollo también puede llegar a los entresijos de un programa.

¿Por qué Alfonso Arús rompió su relación con su compañero Jorge Salvador, que además es productor y director de El Hormiguero? Pablo motos se ha enterado de los motivos.

La última confesión de Pablo Motos: ruptura total entre Jorge Salvador y Alfonso Arús

Jorge Salvador y Alfonso Arús fueron uno de los duos de moda a finales de los 80 y principios de los 90. Hoy en día su relación es prácticamente inexistente. Y viene de lejos. Todo comenzó a estropearse cuando el coproductor de El Hormiguero decidió aceptar una oferta, el año 1997, para trabajar junto a Xavier Sardá en Crónicas Marcianas. Ahí ambos decidieron ya separas los lazos profesionales y personales que les unían. Hasta el día de hoy ninguno se había pronunciado públicamente al respeto, hasta que Alfonso Arús lo ha hecho en el Twitch de Siro López. Pablo Motos hizo referencia a esta conversación:

Y, aunque hasta ahora ninguno de los dos había querido pronunciarse, Alfonso Arús ha roto su silencio junto a Siro López. "Decidimos ir por caminos diferentes porque él tiene una oferta muy buena de Gestmusic para irse a hacer Crónicas Marcianas. Y yo, en cambio, tenía la propuesta de continuar en TV3", expresó el compañero de Pablo Motos.

"Le dije que no fuera tonto y que lo cogiera porque era una propuesta que estaba muy bien. Se fue y quedamos muy bien, sin ningún problema". Hasta aquí todo correcto. Pero fue a más. "Con el paso de los años, ocurrió algo que siempre me ha preocupado y nunca le he puesto remedio".

"Hay gente que tiende a pensar que algunos presentadores utilizan a sus contertulios como si fuera José Luis Moreno con sus muñecos. Hay una periodista en mi programa, Mónica Planas, que arremete con cierta asiduidad contra El Hormiguero. Y se comenzó a decir que yo criticaba a Pablo Motos, algo que no es verdad", expresó Arús.

La enemistad se debe a la desinformación: ¿Qué pasó entonces?

Arús expresó que el origen real del mal rollo entre los tres fue la "falta de información respecto al autor de las críticas internas" y aseguró que "al final lo que queda es que estoy enemistado con ellos o al revés y por mi parte es totalmente absurdo".

"Yo no he llegado a discutir nunca con Pablo Motos, porque no tengo el gusto de conocerle. Y tampoco he discutido nunca con Jorge Salvador", añadió Arús a Siro López. Por tanto, Arús está dispuesto a un acercamiento. "Es verdad que hay un distanciamiento, en el sentido de que no nos vemos, pero yo no tengo nada que reprocharle a él y creo que él tampoco tendría por qué hacerlo conmigo. También te digo que por la otra parte pueda haber dudas, porque hay contertulios que se convierten en la voz de su amo. No es mi caso, yo respeto la opinión de todos mis colaboradores".