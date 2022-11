Se ha complicado la 'amistad' de Jorge Pérez con Alba Carrillo. Sí, amistad con comilla simple porque lo que ocurrió recientemente, además de comprometer el matrimonio del ex Guardia Civil, deja en evidencia que esa complicidad que demostraban en pantalla podía haber ido a más.

En unas imágenes difundidas recientemente en Sálvame se observaba como los compañeros de 'Ya es Mediodía' bailaban juntos, muy cerca e incluso se especulaba con un posible beso en una cena de compañeros organizada por la cadena.

En un principio Jorge Pérez asumió su culpa por la considerada "falta de respeto" sobre su mujer. Reconoció saber que estaba siendo filmado y que actuó mal, pero insistió una y otra vez en que no hubo beso. Mientras, su mujer guardaba silencio y aseguraba en sus redes sociales que se manifestaría cuando considerara oportuno, Alba Carrillo también se manifestó augurando el futuro de la pareja.

Alba Carrillo dice basta y estalla contra Jorge Pérez

Evidentemente el tema ha ido a más, también en directo en los platós de Telecinco. Para algunos, eso sí, se trataría de un montaje bien ejecutado por la pareja.

Alba Carrillo ha asegurado tras evaluar cómo ha ido evolucionando todo que está "reventada" a nivel psicológico. La colaboradora ha negado que haya habido nada más con su compañero y ha dicho que se siente decepcionada con su compañero, que aseguró ayer que lo que la modelo pretendía con él era un "juego peligroso". Esa forma de señalarla no habría sentado para nada bien a la colaboradora.

La conversación entre Alba Carrillo y Jorge Pérez

Tenían una conversación pendiente y está a punto de producirse. Y Alba Carrillo no se ha cortado un pelo. "Pero Jorge, ¿Qué dices? No entiendo lo que significa eso del juego peligroso, me gustaría que lo explicara, es verdad que hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando pero me voy a mantener tranquila".

"Yo estoy de dramas ya hasta la punta de las narices", ha dicho la modelo. "Dicen que he sido la pecadora y que le he sacado de su tranquilidad, hombre, en fin..." Eso sí, aludió a su soltería y manifestó que "hago lo que me da la gana" y pidió respeto porque ella también tiene un hijo y familia. Sea como sea, tienen una conversación pendiente. "Creo que ha dicho cosas por detrás que no me han gustado".