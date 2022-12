Ha sido uno de los protagonistas del mundo del corazón en las últimas horas. Jorge Pérez ha sido señalado por unas imágenes subidas de tono en las que el ex Guardia Civil tontea al extremo con Alba Carrillo, su compañera de televisión en Telecinco.

Todo se remonta a una fiesta del pasado fin de semana organizado por la cadena de televisión. En ella, el ganador de Supervivientes 2020 llevó al extremo su complicidad con Alba Carrillo y "faltó el respeto" -él mismo lo ha reconocido- a su mujer, Alicia Peña. Las imágenes no dejan lugar a dudas. El debate se ha centrado en si hay o no beso -el ex Guardia Civil asegura que no-, pero ambos disfrutaban de un baile muy 'acaramelado' en común.

"He hecho sentir mal a mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga que 'qué decepción'. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer", expresó recientemente un arrepentido Jorge Pérez, que pidió perdón en directo a su mujer y aseguró que necesitaba retirarse del trabajo para ir a casa a apoyar a su pareja en unos momentos delicados.

Alicia Peña ha roto su silencio para pedir respeto y asegurar que no ha tomado ninguna decisión sobre su marido, con el que tiene cuatro hijos. "Os daré respuesta a todos, con mi verdad de lo que yo siento, en cuanto coja un poco de fuerzas", expresó.

Evidentemente están siendo momentos muy duros para Alicia Peña, que ha visto en televisión unas imágenes muy comprometidas. La línea de si es o no 'infidelidad' la marcará ella misma, aunque el propio Jorge Pérez indica que "ha faltado el respeto" a Alicia y que son momentos muy incómodos para su mujer.

Alba Carrillo entra en escena. La confesión sobre Jorge Pérez

Pese a que Jorge Pérez ha insistido en que no hubo beso en la cena de Navidad, las imágenes no le dejan en buen lugar. En determinados momentos se acerca a Alba y pese a que le hace la 'cobra' en varios acercamientos de ella -que sí está soltera-, le busca en otros momentos, manteniendo una postura corporal muy próxima a ella y realizando gestos de complicidad sabiendo que está siendo grabado por sus compañeros.

Alba Carrillo ha roto también su silencio sobre el tema. "A Alicia personalmente no la conozco, pero la conozco a través de él. Siempre hablamos de nuestras familias, de nuestras cosas personales. Somos muy confidentes y es verdad que él adora a su mujer".

Su opinión sobre la polémica, además, es clara. Ni confirma ni desmiente que pudo haber infidelidad. Eso sí, considera que las imágenes que ya se han visto -pueden haber más- pueden "fortalecer su relación". "No tengo ninguna duda. Ojalá", contó Alba Carrillo.