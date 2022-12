Ha sido uno de los temas del corazón en los últimos días. La presunta infidelidad de Jorge Pérez a su mujer, Alicia Peña, con su compañera y examiga Alba Carrillo sigue dando y mucho de qué hablar. El culebrón continúa y lo hace con más fuerza que nunca: Jorge Pérez sigue reconociendo que lo ha hecho mal aunque asegura que no hubo beso con la modelo y que no llegó a más fuera de la fiesta de Telecinco. Ella, por contra, ya dijo que en su momento mintió por salvar su matrimonio y ahora, al verse traicionada por el que consideraba su amigo, va a por todas.

Alba Carrillo está dispuesta a desmontar por completo a su compañero. El escándalo va a más y pese a que parece que Alicia, a quienes algunos dentro de la cadena acusan de 'falsa' y de montaje, cree por el momento (o eso hace creer) a su marido, es evidente que todos han mentido en este tema. Está más que demostrado. ¿Estrategia del matrimonio? ¿Jorge Pérez no quiere reconocer su deslealtad más allá del tonteo de la discoteca?

Alba Carrillo ha roto su compromiso con Jorge Pérez y ha asegurado que si al principio mintió fue para no poner en riesgo su relación con Alicia Peña. Ahora, al verse señalada por el ex Guardia Civil, ganador de Supervivientes, va con todo. Ha reconocido, entre otras cosas, que la tensión sexual entre ambos sí fue resuelta al acabar la fiesta en casa de Marta López, la amiga de Alba y Jorge.

La última bomba de Alba Carrillo: la frase con la que Jorge López la conquistó

Alba Carrillo ha manifestado que Jorge no solo le fue infiel a Alicia Peña con ella. Además, en 'Fiesta' ha soltado una bomba que sigue echando leña al fuego. "Si tanto dice que yo le iba detrás, por qué cuando Jorge llega a la fiesta dice: 'Hola, qué tal' y, después, al oído, me suelta: 'Si alguna vez le fuera infiel a mi mujer, sería contigo", manifestó.

Alba Carrillo ha desvelado nuevos datos de cómo surgió todo y de cómo se encuentra ahora mismo la relación entre ambos. "No hablo con él. Ya no tenía ganas de hablar con él porque fue él quien me fue desleal a mí. También a su mujer, claro. Yo estaba tapándolo para que no tuviera problemas y luego él me ha dejado a los pies de los caballos diciendo que yo llevaba tiempo buscándolo. Me lo contaron compañeros... A mí lo que diga Jorge. Yo mentí por él y él mintió para salvar su culo. Yo no estoy sacando rédito de esto. Al contrario, cuando vine el domingo ya me estaban machacando en redes", ha manifestado en un tono de indignación.

"Qué poca vergüenza estar contando esa versión. La gente solo había visto lo de la discoteca, pero yo sabía lo que había pasado y me ardía todo por dentro", ha revelado.

El plan secreto de Jorge y Alicia tras la deslealtad con Alba Carrillo

Alba Carrillo ha ido a más. "Idearon un plan de que yo soy la que lo buscaba y ellos empezaron a llamar a compañeros para que me dejasen mal. A Marta López, le pasan a Alicia por teléfono y ella me echa a mí el muerto. Si ella es víctima, que lo hable con su marido, pero que no me eche la culpa a mí", ha ficho.

Ahora bien, Alba Carrillo ha sentenciado públicamente a Jorge Pérez. "¿Enamorada de él yo? No. Pero sí sabía que esto acabaría pasando. Hace meses que lo pensaba y podía haber sucedido en cualquier momento. ¿Si tendría una relaciona seria? No, no. Desde el primer momento en que una persona tiene una relación seria y hace lo que hace, ya no lo quiero en mi vida. Regalos como esos no los quiero", añadió. "Ya no espero nada de él. Asume lo que has hecho. Pero él sigue inventando".