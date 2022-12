Anabel Pantoja rompió a llorar en la gala de Secret Story de este domingo. El motivo estuvo relacionado con los planes de vida que anunció Isa Pantoja. Estos dieron cierta envidia a su prima, que se emocionó por ella.

Isa P hizo un repaso de su estancia en la casa de Secret Story y reveló a Toñi Moreno sus planes de futuro. Fue la propia presentadora la que detectó que Anabel, colaboradora del programa, estaba llorando y decidió darle paso sin que estuviera previsto. Esta acertada decisión dio lugar a un emotivo momento televisivo.

¿Cuáles son los planes de Isa Pantoja?

El pilar del futuro de Isa Pantoja es la familia. "Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez", reveló. Esta vez quiere serlo junto a Asraf Beno, con quien recientemente cumplió tres años de relación. 'Chabelita', además, quiere terminar los estudios.

La reacción de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no pudo ocultar sus sentimientos cuando Toñi Moreno la invitó a intervenir: "Me gusta lo que veo y lo que oigo y la envidio mucho". La prima de Isa P no se cortó en reconocer que le está yendo mejor que a otros familiares: "Nos ha dado muchas vueltas a todos y ella ha conseguido lo que siempre he soñado, tener una familia".

La reacción fue especialmente emotiva porque la noticia del segundo hijo le pilló completamente por sorpresa, según aseguró. Anabel Pantoja reconoció que siente un gran cariño por su sobrino Alberto y recibirá con los brazos abiertos a su hermanito. "Me alegra que quiera estudiar y sobre todo crear ese hogar y desvincularse", sentenció.

La revelación de Isa Pantoja que emocionó a Anabel Pantoja. Fuente: @telecincoes pic.twitter.com/yEZaBDQSwy — Show España (@ShowEspana) 21 de febrero de 2022

De este modo, Isa Pantoja se desmarcará de las polémicas que ha vivido su familia y se centrará en su familia junto a Asraf Beno, Alberto y ese segundo hijo que espera. Anabel Pantoja siente envidia pero, sobre todo, felicidad por la situación de su prima.