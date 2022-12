Céline Dion reveló este jueves que le han diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara e incurable que puede causar espasmos musculares.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram en inglés y francés, la cantante canadiense anuncia que su estado de salud la obliga a posponer y cancelar una serie de conciertos", según informa 'People'.

"He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando", ha escrito la intérprete, de 54 años, que añade: "Me duele anunciar que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero".

"Recientemente, me diagnosticaron una enfermedad neurológica muy rara llamada Síndrome de la persona rígida, que afecta aproximadamente a una en un millón de personas", explica en su video. "Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara dolencia, ahora sabemos que es la que me causa los espasmos que sufro desde hace tiempo".

La Stiff Person Syndrome Foundation señala que esta dolencia afecta el sistema nervioso central, concretamente, el cerebro y la médula espinal. "Los pacientes pueden estar discapacitados, en silla de ruedas o postrados en cama, incapaces de trabajar y cuidarse a sí mismos", sostienen y agregan que la enfermedad neurológica con características autoinmunes puede incluir síntomas como "hiperrigidez, dolor debilitante, ansiedad crónica" y espasmos musculares "tan violentos que pueden dislocar articulaciones e incluso romper huesos".

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria", continua Dion. "A veces causa dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada".

La intérprete, que es madre de tres hijos: René-Charles, de 21 años, y los mellizos Nelson y Eddy, de 11 años, con su difunto marido René Angélil, reconoce que tiene "un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a recuperarme". "Y mis preciosos hijos que me apoyan y me dan esperanza", apunta.

Por el momento, la gira 'Dion's Spring 2023' se ha reprogramado para 2024, mientras que ocho de sus conciertos previstos para el próximo verano, previamente programados del 31 de mayo al 17 de julio de 2023, se han cancelado.

Sin embargo, la cinco veces ganadora del Grammy asegura que no se da por vencida. "Todo lo que sé es cantar", asegura. "Es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más me gusta hacer", subraya.

"Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para volver a rendir", destaca, pero reconoce: "Tengo que admitir que ha sido una lucha".

Para terminar, la cantante de 'My Heart Will Go On' se emociona al expresar su amor por sus fans. "Los extraño mucho. Extraño verlos a todos. Estar en el escenario. Actuar para ustedes. Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis 'shows', pero mi salud no me permite darles esto en estos momentos".

"Para volver a contactarlos, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud", dice sobre la difícil situación que atraviesa. “Y tengo la esperanza de estar en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Quiero agradecerles mucho sus alentadores deseos de amor y apoyo en mis redes sociales. Esto significa mucho para mi", revela y se despide entre lágrimas: "Cuídense. Estén bien. Los amo mucho y realmente espero poder verlos de nuevo muy pronto. Gracias", concluye.