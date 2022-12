Yolanda Ramos se ha vuelto viral, aunque no por uno de sus programas sino por lo que sucedió el sábado pasado en el Wizink Center de Madrid. La actriz y humorista participó en un evento y se sacó un pecho delante de todos los 12.000 espectadores que estaban en el recinto.

Toco ocurrió en medio de 'Xtrmly live!', un concierto de Ojete Calor, el dúo artístico formado por Carlos Ojete y Aníbal Calor. Había una larga lista de famosos invitados entre los que estaba Yolanda Ramos, que no dejó a nadie indiferente con su participación.

Para sorpresa de todos, durante una canción se sacó un pecho y empezó a hacer el baile del robot enseñándolo a todos los presentes. Algunos espectadores estaban grabando con el móvil y captaron el momento, que se ha vuelto viral en redes sociales. En lo que están todos de acuerdo es en que la humorista ayudó a hacer muy entretenido el evento. La actriz de Paquita Salas entre muchas otras series, películas y programas ha recibido una lluvia de halagos en Twitter por este divertido momento.

Yolanda Ramos haciendo el robot con una teta fuera. Esto es mayor que lo de Lourdes, esto es más grande que lo de Fátima. Si eres lista, el Wizink da dinero. pic.twitter.com/HDQa9kjXQo — Paloma Rando (@palomarando) 12 de noviembre de 2022

¿Fue adrece o por accidente?

Todos daban por hecho que la artista, que acostumbra a ser natural, lo hizo de forma premeditada. Sin embargo, su última publicación pretende sembrar la duda y no deja claro si se lo sacó o se le salió. En cualquier, caso, no le da mayor importancia. "No subo la actuación porque me tropecé y se me salió un pecho o dos, no sé. Qué bien lo pasamos", explica en un enigmático mensaje.