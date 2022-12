Leticia Sabater ha reaparecido en el plató de Sálvame Deluxe tras someterse a su enésima operación estética. La creadora de grandes hits como 'La salchipapa' o 'Mister policeman' se presentó en el plató de Telecinco enfundada en un espectacular vestido rojo y ha dejado a los colaboradores boquiabiertos con el resultado. Pero, ¿cuánto le ha costado este último retoque?

Según contó y mostró, aunque todavía estaba hinchada tras la intervención, ya que según desveló ella misma apenas han pasado tres semanas desde la operación y "es una recuperación de tres meses, asegura la presentadora, que puntualizó que se había tratado de la operación más larga de su vida, nada menos que ocho horas. "No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy", dijo orgullosa ante Jorge Javier y el resto de colaboradores.

Según explicó Leticia Sabater en el programa de Telecinco, en este nuevo paso por el quirófano se ha retocado los pómulos, los ojos, los pechos, los glúteos y la nariz. Pese a todo, ella no se define como adicta a las operaciones estéticas, asegurando que la única que se ha hecho por capricho es la de los abdominales. Eso si, la broma le ha costado 15.000 euros como ella misma confesó: "En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas".

¿Cuántas operaciones se ha hecho?

Se ha operado muchas más veces y todas acompañadas de varios ceros a la hora de pagar la factura. Por ejemplo, la última fue hace muy poquito: se hizo un lifting de cuello y barbilla (algo que también se han hecho, por ejemplo, María Patiño y Carmen Borrego) y se retocó los pómulos y el pecho. En ese momento pagó 25.000 euros. Y anteriormente, una de las que más ha dado que hablar. En 2019, decidió someterse a una cirugía que se llama Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling, es decir moldear su abdomen para que los músculos quedaran marcaditos. La tableta de toda la vida, pero sin ir al gimnasio. Por esta operación habría pagado otros 15.000 euros y el resultado lo lució orgullosa en el videoclip que sacó poco después.

Ella misma ha reconocido que lo único que le queda original y es el blanco de los ojos. Y técnicamente, tampoco es así, porque en 2017 se operó del famoso estrabismo que le caracterizaba, una intervención que suele costar unos 2.000 euros por ojo. También se ha hecho una vaginoplastia a la que se sometió en 2015, se remodeló la vagina, ensanchando las paredes y reconstruyendo el himen para volver a ser virgen.