Jorge Javier Vázquez es uno de los tipos más queridos, pero también más temidos y odiados de la televisión española. No es raro que el presentador estrella de la telebasura nacional esté en el punto de mira de otros personajes del mundillo. Ahora le ha llegado el turno a Miguel Temprano, un histórico colaborador de Sálvame, de esos que generaban contenido real para la cadena.

Hace muchos meses que el periodista y paparazzi dejó de colaborar en la televisión, algo sorprendente al haber sido uno de los clásicos de Sálvame. Recientemente, el excompañero Diego Arrabal quiso tirarle de la lengua en su canal de Youtube. "Yo no rompí, me rompieron. Estaba de baja de paternidad y dos días antes me dicen que no voy sin cumplir los 15 días por ley que te tienen que avisar. Unos sinvergüenzas", confesó el hasta entonces contertulio haciendo mención a cómo fue su despedido del programa.

"Yo a Sálvame no vuelvo ni de coña. Al Deluxe no me importaría pero me gustaría hacer entrevistas que no fuera preguntarle a una tía el presentador si es más de mortero o de monedero. Se están cargando ahora mismo a Pablo Motos y lo de Jorge Javier es una obsesión sexual la que tiene por la vida de los demás", asegura el colaborador que le conoce bien.

"A mí me gustaría hacer entrevistas normales y en las que te puedes reír, de las guarradas estoy cansado y del putear por putear. Me da mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres. Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor, yo sería un cerdo y un sinvergüenza".

Enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

Son muchos los enfrentamientos que ha tenido Jorge Javier Vázquez con numerosos colaboradores e invitados a lo largo de la historia de Sálvame. Se sabe intocable y aunque la audiencia lleva más de un año dándole la espalda, es difícil entender Telecinco sin él. Claro que torres más altas han caído. Nunca le ha importado proferir insultos machistas a invitadas o menospreciar públicamente y sin derecho a réplica a compañeros por pensar diferente a él. Eso no es nuevo y por eso no sorprende que no trague a personajes como Miguel Temprano, un colaborador con mucha personalidad.

"Le dije que era un facha porque me dijo que de los Bardem no se hablaba en su programa. Ahí fue mi desgracia, porque creo que nunca le he caído bien. Yo he aguantado mucho. Me parece un guarro y un cerdo, que me denuncie si quiere. Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa", condenó sacando a la luz un enfrentamiento entre ambos.

Menciona los problemas legales del presentador de Sálvame

Cuestionado por Diego Arrabal, otro de los bloqueados por Jorge Javier, pusieron sobre la mesa el futuro del pequeño dictador de Telecinco. "Yo creo que ha hecho bastante pasta para poderse retirar. Gracias a Dios, Hacienda le pilló y en lugar de estafar a todos los españoles ha pagado lo que tenía que pagar", sentenció Temprano.