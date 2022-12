La actuación de Ana Mena en el Primavera Pop 2022 de Los40 ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. La cantante se ha convertido en todo un fenómeno en España e Italia y cada canción en la que participación es un éxito rotundo. Además, cada vez cuenta con una mayor relevancia en Instagram y recientemente superó la barrera del millón de seguidores. Esta vez, su reacción al quedarse sin falda en pleno concierto también se ha hecho viral, como era de esperar.

La cantante malagueña, mientras cantaba sobre el escenario del WiZink Center, perdió su falda y su reacción ante un momento tan desafortunado ha inundado las redes sociales. La joven, en lugar de detenerse, alarmarse o inquietarse, continuó con su actuación como si nada hubiera pasado ante los gritos del público. “Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas en el escenario”, explicó la cantante en redes sociales posteriormente. “Ha habido un momento que digo: ¿Qué hago? Me he mirado así hacia abajo y hostia. Pero bueno, ha sido divertido porque también el público ha reaccionado con cariño”, concluyó. Por suerte, la artista se ha tomado la situación de la mejor manera y no quiso despedirse sin lanzar una pequeña broma: “Ya si eso otro día me pongo un imperdible”.

"Tenía que compartir con vosotros este momento porque ha sido literalmente una de las cosas más divertidas y más locas que me han pasado en un escenario. Me ha pasado dos veces, una con Nil Moliner y otra cantando Música ligera, que es una canción muy propia para hacer un destape”, expresó entre risas.