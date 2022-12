Nueva batalla entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. En enfrentamiento entre madre e hija vive un nuevo capítulo cuando se cumple una década desde que en la casa de la hija de la Jurado se produjera el terrible incidente que terminó con Rocío Flores marchándose del hogar familiar para no volver nunca más. Desde entonces, madre e hija no se dirigen la palabra y la situación, tal y como se ha contado en la serie documental, “Contar la verdad para seguir viva”, no parece que vaya a mejorar pronto.

Ahora, todo apunta a que Rocío Carrasco ha lanzado un nuevo zasca a su hija, a quien podría haber recriminado que no dé la cara por ella. Lo hizo cuando fue a recoger el premio que la Federación de Boxeo otorgó a su difunto padre, Pedro Carrasco, en reconocimiento a su carrera profesional sobre los rings. Acudió acompañada de su tío, Antonio Carrasco, y sus primos, Fernando y Patricia, con quienes mantiene una excelente relación, y en el recinto atendió amablemente a la prensa. Fue entonces cuando envió un claro mensaje a Rocío Flores, a colación de la polémica que ha sacudido en los últimos meses a Ana María Aldón y Ortega Cano. Mensaje claro Rocío Carrasco se refirió a la acérrima defensa de Gema Aldón a su madre, Ana María Aldón, en sus últimas intervenciones mediáticas. La joven también rompió una lanza a favor de Rocío Carrasco, y esta agradece sus palabras de apoyo: "Lo que más me gusta de Gema es que defiende con uñas y dientes a su madre, que es lo esencial y primordial". Unas palabras que parecen dirigidas a su hija, sobre todo porque no lo niega cuando una reportera le pregunta si en sus declaraciones se esconden segundas intenciones: "Léelo cómo quieras. Es la realidad". Además, sobre la defensa que también ha recibido de parte de Ana María Aldón, Rocío Carrasco se muestra dispuesta a tener una cita con ella para entablar una conversación sobre sus historias en común.