No habla muy a menudo, pero cuando lo hace es clara. Almudena Cid reconstruye su vida tras su traumática separación de Christian Gálvez y ya se siente mejor. Pese a ello ha repasado cómo han sido los meses más difíciles de su vida y ha contado detalles hasta ahora desconocidos en una entrevista con el diario El Mundo.

La exgimnasta se expresa abiertamente para el rotativo y no huye de las preguntas sobre sus intimidades con el expresentador de Pasapalabra. La mejor noticia es que ha sabido pasar página después de todo aquello y ahora ha encontrado en el teatro una gran ocupación que le ayuda a olvidar sus problemas y expresar su creatividad.

Almudena Cid desmiente algunos rumores de su ruptura con Christian Gálvez

Muchos achacaban el fin del amor entre la exgimnasta y el presentador a su desacuerdo a la hora de ser padres. De hecho, la propia Almudena Cid dijo en 2018 en Viva la vida que se sentía muy presionada porque Christian Gálvez quería ser padre y hasta la cajera del supermercado le preguntaba cuándo tendría hijos.

Cuatro años después ha matizado sus palabras: "No es así". Según cuenta ahora se refería a que la presión suele ir sobre la mujer y no sobre el hombre: "Vuelven a colgarle el San Benito a la mujer otra vez. Cada uno tiene el derecho de contar lo que quiera contar... y hasta ahí. Porque yo he pasado un periodo muy difícil, aunque no creo que sea excepcional porque mi dolor no ha sido diferente al de nadie".

La exgimnasta ha descubierto nuevos detalles que no conocía en el momento de la ruptura

Aunque reconoce haberlo pasado muy mal, Almudena Cid se siente bien ahora. "Con el tiempo y el análisis de lo ocurrido he tenido una reacción muy parecida a la que he tenido en el deporte muchas veces: no huir", explica. La experiencia en la gimnasia, sin duda, ha sido clave. "Me he refugiado mucho en mí, pero sin dejar de escuchar", prosigue.

Volvemos con “Una historia de amor”.

Nos vemos mañana 1 de octubre en Talavera de la Reina a las 20:30.

¡Últimas funciones✨!https://t.co/iAQ442OWX2@PtcTeatro pic.twitter.com/NUPRnyvwrq — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) 30 de septiembre de 2022

Lo que tiene claro es que no quiere novios por el momento: "Ahora no me muevo pensando en conocer a nadie y creo que es porque aún me faltan unos pasos para estar del todo bien". Su plan es volver a su Vitoria natal y construirse una casa para estar cerca de su familia. "Durante la ruptura me apoyaron muchísimo a pesar de que cuando ocurre lo que me ocurrió nadie entiende nada. Y luego ya entiendes con el tiempo, porque vas teniendo más información", desvela.

¿Cuál es esa información? No lo detalla, pero lo deja entrever: "Me merecía un cierre digno, creo que merecía otra cosa". A pesar de ello piensa que ya ha perdonado a Christian Gálvez: "Creo que lo he hecho, aunque no he tenido ese cierre. Pero ya no lo necesito. El dolor siempre va a estar pero ya no me genera un problema". Sin embargo Almudena Cid asegura que no ha vuelto a hablar con su ex y que es feliz al haber cumplido su sueño de ser actriz de teatro, donde está disfrutando más alejada de los focos del deporte de élite y el mundo del corazón.