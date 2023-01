Hugo Paz se ha hecho notar desde que entró en ‘La isla de las tentaciones’. Desde un primer momento, su relación con Tania Deniz ha sido uno de los centros de atención del programa. Sin embargo, una de las cosas que más ha sorprendido sobre él a los seguidores es la profesión con la que le rotulan en Telecinco. Muchos espectadores de este programa presentado por Sandra Barneda no se esperaban que este joven fuera ingeniero aeronáutico. Los comentarios no tardaron en llegar a Twitter, pues muchos ya conocían a este joven de varios realities, como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o ‘Supervivientes’ y no se imaginaban que, además de esta faceta, también tenía esos estudios universitarios. Pues resulta que quienes dudaban de ello estaban en lo cierto. Hugo Paz no es ingeniero aeronáutico. Ni universitario.

¿Cómo se creó el bulo de Hugo Paz? Hugo Paz estaba de plena actualidad por su lío con Tania Deniz. En cuanto el especialista en realities de ligoteos llegó a la villa, la canaria le puso ojitos y ambos empezaron a conocerse. El flechazo parecía evidente. Por lo menos por parte de ella, claro. En una de las fiestas nocturnas, ella se fue al baño y él decidió seguirla para plantarle un beso a escondidas, fuera del foco de las cámaras. Esto se trata de una clara infracción en 'La isla de las Tentaciones', y ambos recibieron el toque de Sandra Barneda. Y aquí damos con el origen del bulo. Hugo Paz habló a cámara en la salita de confesiones que tiene el programa y en el rótulo que los editores le añaden, aparecía: Hugo Paz, ingeniero aeronáutico. Pudo ser un inocente fallo del editor o quizá una burla, pero el hecho es que lo han repetido en varias ocasiones posteriormente. Fama disparada en RRSS tras La Isla de las Tentaciones "No puede ser que una persona que dice ‘cotufita’ tenga un título para hacer aviones" comentaba un usuario en Twitter. Para muchos fue el gran momento de la noche y la sorpresa no faltó entre los espectadores. Frente a todo este revuelo en redes sociales, el concursante ha optado por tomárselo con humor y se ha animado a bromear sobre ello en su Instagram, escondiendo la realidad (¿tendrá complejos?). Así como ha ido aumentando su fama, también lo han hecho sus redes y más con esta última participación en ‘La Isla de las Tentaciones’. ¿Qué estudios tiene realmente Hugo Paz? Hugo es hermano del exfutbolista Abraham Paz, con pasado en Primera. E incluso probó suerte como defensa, pero sus aptitudes no eran las de su pariente. Le gustaban los aviones, pero no le dio por intentar ser piloto... ni ingeniero aeronáutico. De hecho, no es ni universitario. Los estudios del gaditano fueron en dicha dirección, pero para empezar un FP relacionado con la aeronáutica. Un FP que desconocemos si llegó a terminar. En cualquier caso, la carrera de este chico de 30 años parece más bien orientada hacia la televisión.