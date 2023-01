El primer pódcast de 2023 de las ‘Mamarazzis’ de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Laura Fa y Lorena Vázquez, ha traído bombazo: “Podemos confirmar que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra están juntos”, han afirmado. “¿Novios? No podemos asegurarlo, pero que tienen una relación, sí”. La pareja de cantantes, por cierto, está pasando sus vacaciones de Navidad en Londres, “en un viaje programado desde hace tiempo”.

Fa ha afirmado que no se puede decir que Yatra sea el responsable de la ruptura de Aitana y el actor Miguel Bernardeau (quien, por cierto, acaba de enterarse de que la serie ‘1899’ de Netflix en la que participaba ha sido cancelada tras su primera temporada), aunque ha recordado que los cantantes “habían tenido un encuentro apasionado en una fiesta de los 40 Principales en Madrid, en 2019. Un rollito, vaya. No sabemos en qué acabará, pero la química, la física y las matemáticas entre ellos están ahí. A nadie de su entorno les extraña que estén juntos”.

Otro golpe de efecto para empezar el año. Recordarán que el pasado septiembre Tamará Falcó anunciaba que rompía la relación con su prometido, Iñigo Onieva, después de que este le hubiera puesto los cuernos en más de una ocasión, con testimonios videográficos incluidos. “Me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, que si esto es verdad, se acaba todo”, afirmó en una frase carne de meme prémium. Aquella ruptura, sin embargo, ya es historia, pues según relató el periodista Dani Carande en el programa de Antena 3 'Y ahora, Sonsoles', en una exclusiva ratificada después por la revista ‘Hola’, la pareja ha vuelto. “Es un milagro navideño”, han afirmado.

Milagro o no, el caso es que Onieva y Falcó se han reconciliado después de que el empresario “haya realizado un trabajo de pico y pala”, según Fa, para ganarse una segunda oportunidad. El pasado 31 de diciembre, Onieva salió de su casa en el centro de Madrid a media tarde en dirección a la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro (Madrid), donde despidió 2022 y dio la bienvenida a 2023 en compañía de Tamara. “Qué mejor fin de un año que un buen… kiki de reconciliación”, han bromeado las ‘Mamarazzis’, que han tenido tiempo de recordar la noticia de ‘Lecturas’ según la cual Falcó provocó la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. “Me encanta esta teoría”, ha afirmado Vázquez, “de que el motivo sea las polémicas declaraciones de Tamara en un congreso ultracatólico en México en octubre, que provocaron la indignación y la pesadumbre del escritor”. Recordemos que la hija de Isabel Preysler hizo, allí, una defensa a ultranza de la familia tradicional, católica y antiabortista, destacando “el momento complicado que vive la humanidad debido a tantos tipos distintos de sexualidades”.

Buenos y malos rollos

Más parejas incipientes, en este caso la de Paloma Cuevas y Luis Miguel, según ha informado en exclusiva la revista ‘Semana’, vistos de compras en un centro de El Corte Inglés. “Es la primera vez que los vemos juntos en un momento cariñoso. Teníamos la sensación de que era una relación fantasma. Como cuando se habla del monstruo del Lago Ness, que todo el mundo lo ha visto pero no hay pruebas”, ha afirmado Vázquez, quien, sin embargo, ha apuntado que es una relación no confirmada ni por los interesados ni por sus respectivos entornos: “Quizá es una relación que no salga nunca del armario”.

Hasta aquí, las relaciones que miran al futuro. Porque las ‘Mamarazzis’ han tenido tiempo para hablar de las últimas novedades de una relación tensa que solo puede mirar atrás: la de Shakira y Piqué. “La relación vive un momento muy tenso, nada cordial. No va nada bien”, han apuntado. Shakira

Tal y como avanzaron en exclusiva las 'Mamarazzis' el pasado 30 de diciembre, la mudanza definitiva a Miami de Shakira, junto a sus hijos y el resto de su familia, pende de un hilo. El padre de la cantante, William Mebarak, ha sufrido un severo deterioro de su estado de salud en las últimas semanas y la artista colombiana se está planteando muy seriamente continuar residiendo en Barcelona durante unos meses más. Mientras tanto, Piqué ha estado estos días en la Cerdanya con sus padres y su actual pareja, Clara Chía. “Se ha visto muy buena relación entre ellos, algo que hacía tiempo no se veía con Shakira”, ha afirmado Fa.

Llorado adiós a Elena Huelva

El pódcast ha recogido también la noticia triste de la semana: la muerte de la a joven 'influencer' Elena Huelva, que luchaba contra un sarcoma de Ewing, y que ha fallecido este martes a los 20 años. “Las muestras de cariño no se han hecho esperar. Ha conseguido con su alegría y su manera de vivir la enfermedad crear una comunidad de gente que sentimos nuestra”, ha añadido, al tiempo ha reivindicado “la investigación” como única base para intentar luchar contra el cáncer.

