Sorpresa en Sálvame. Belén Esteban tuvo que abandonar el plató del programa por una bajada de azúcar, un problema que ya ha vivido en varias ocasiones. De hecho la gravedad del tema llevó incluso a tener que llamar a una ambulancia, que intervino rápidamente. Belén Esteban se recuperó sin problemas, pero prefirió no volver al programa.

La de Paracuellos había acudido a su puesto de trabajo como de costumbre, pero a media tarde salió del plató y para sorpresa de todos los allí presentes, no volvió a regresar. Belén habría sufrido una bajada de azúcar por la cual su presencia en el plató se vio empañada, según ha desvelado la revista 'Look'. Un problema de gran gravedad por el cual el equipo se ha visto obligado a llamar a una ambulancia que en cuestión de instantes acudió para atender a la colaboradora, provocando así una situación de susto e incertidumbre por parte de sus compañeros. No obstante y gracias a la rápida intervención de los profesionales, Esteban se ha recuperado perfectamente de este achaque, aunque ha preferido no volver a Sálvame para recuperarse completamente y evitar que este incidente llamara la atención de la audiencia en exceso.

Tras este contratiempo, el programa ha continuado como estaba previsto y ninguno de los trabajadores ha querido dar detalle alguno sobre el por qué de esta ausencia. Aún así, no es la primera vez que Belén sufre un episodio de este tipo con respecto a su diabetes. Uno de sus momentos más difíciles fue en 2017 cuando estuvo 18 días en coma por un bajón de azúcar. Ahora, es habitual verle comer en plató en algunas ocasiones para evitar estas situaciones y estar controlada.