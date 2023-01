El mito sobre la edad de las novias de Leonardo DiCaprio sigue estirándose como un chicle. Y ahora parece que podría cumplirse otra vez con la nueva "amiga" que le adjudica la prensa de EEUU. Las malas lenguas (y los memes de Twitter) aseguran que el protagonista de 'Titanic', que en noviembre cumplió 48 años, no le interesan las mujeres cuando superan la barrera de los 25. Su última novia oficial, la modelo Camila Morrone dejó de serlo dos meses después de alcanzar esa edad. Lo mismo les pasó a otras 'top', como Bar Refaeli, Kelly Rohrback y Nina Agdal, cuyos noviazgos con el ganador del Oscar llegaron a su fin en el momento de soplar ese número exacto de velas. En cuanto al resto de sus famosas novias, ninguna llegó a alcanzar esa edad, y todas, excepto Blake Lively, eran modelos.

Y aunque tras el fiasco con Morrone este otoño se especuló con la posibilidad de que 'El lobo de Wall Street' tuviera un idilio con su amiga, la modelo Gigi Hadid, que por cierto tiene 27 años, ahora parece el 'affaire' no llegó muy lejos. Al menos en el tiempo.

Ahora, publicaciones como 'PageSix' aseguran que DiCaprio ha festejado la llegada del Año Nuevo a bordo de un yate en San Bartolomé, la isla del Caribe famosa por sus playas de fina arena blanca. Pero no lo ha hecho solo, sino acompañado de una "amiga": Victoria Lamas, la hija modelo del actor Lorenzo Lamas.

En la citada fiesta estaban además otros rostros conocidos como el músico Drake y el actor Tobey Maguire, vestidos igual que DiCaprio, de manera cómoda e informal, gorra, camiseta de algodón, bermudas y gafas de sol.

Según la misma publicación, el actor ha estado pasando mucho tiempo últimamente con la maniquí de 23 años.

Cuatro veces en un mes

Aunque oficialmente solo son buenos amigos, se trata de "la cuarta vez que han sido vistos juntos en menos de un mes", asegura la publicación.

Lamas es la segunda de las tres hijas del actor Lorenzo Lamas y la actriz Kathleen Kinmont.

Precisamente esta es la única de las hijas del guaperas de 'Falcon Crest' que no salía en el 'reality' familiar que se emitió en 2009, 'Leave it to Lamas', en el que sí aparecía el resto de la familia, madrastra y hermanastros incluidos.

Lorenzo Lamas, de 64 años, ha comentado al 'New York Post' que a su hija "le encantaba DiCaprio". "Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de en qué circunstancias pero eso es lo que ella me ha dicho", ha explicado, además de utilizar la palabra "embelesada" para referirse a ella. Hablaron por teléfono del tema las pasadas Navidades y el actor aprovechó para hacerle la broma de que no quería que se fuera de crucero con Leo, en referencia al trágico destino que sufría su personaje en 'Titanic'.

"Le he dicho que trate la relación como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones típicas, genial, pero si no, que cuide su corazón. Porque es muy joven", cuenta Lamas, que ha querido aclarar que solo "son amigos". "No salen juntos, a ella le gusta, claro, pero no salen juntos", ha insistido.

El año pasado, DiCaprio también celebró la Nochevieja a bordo de un yate en San Bartolomé, pero con Morrone, su chica entonces, y junto amigos como Lukas Haas, y tras todo tras asistir a una fiesta organizada por Jeff Bezos.